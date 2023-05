Банк России принял решение о госрегистрации вновь созданной небанковской кредитной организации (02.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России принял решение о государственной регистрации НКО «Истина» (АО) (г. Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала НКО «Истина» (АО).

УФНС России по г. Москве 27 апреля 2023 года внесло в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации кредитной организации (основной государственный регистрационный номер 1237700314224).

Основным направлением деятельности НКО «Истина» (АО) будет являться обслуживание корпоративных клиентов.

В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 25 расчетных.

