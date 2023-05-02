Ver más fotos

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Три государственные услуги на портале mos.ru, связанные с земельными вопросами, модернизированы. Теперь москвичи и представители бизнеса смогут быстрее получить землю в аренду, а также в бе звозмездное или бессрочное пользование. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«Город ведет системную работу по созданию новых электронных возможностей для граждан и по мо дернизации уже существующих сервисов и услуг на портале mos.ru. Так, до 14 дней сокращены сроки предоставления земельных участков по трем госуслугам Департа мента городского имущества. Это не только ускорит реализацию проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, но и в целом будет способствовать снижению временных издержек пользовател ей городских земель», — рассказал Владимир Ефимов.

В результате модернизации госуслуг «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование», «Предоставление земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования», «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, строений, сооружений, расп оложенных на земельном участке»сроки предоставления первых двух сократились с 15 до 14 рабочих дней, а третьей — с 22 до 14 рабочи х дней.

Земельный участок в безвозмездное пользование могут получить органы власти, государственн ые и муниципальные учреждения, организации, с которыми заключен госконтракт на строительство объ екта недвижимости за счет бюджета Москвы.

Получить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком могут органы власт и, государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, а также центры историческо го наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

Если недвижимость, расположенная на городском земельном участке или на участке, государственна я собственность на который не разграничена, находится в собственности физических или юридических лиц, необходимо оформить договор аренды земельного участка.

«С марта 2021 года эти государственные услуги можно получить онлайн только на портале mos.ru. В 2022 году за предоставлением участков в безвозмездное пользование поступило почти 850 обра щений, в бессрочное пользование — 770, а за оформлением договора аренды правообладатели недвижимости на этих участках обратились свыше 6,8 тысячи раз», — отметил Министр Правительства Москвы, руководит ель Департамента городского имущества

Максим Гаман.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сфере развивают Департамент городского им ущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, в первом квартале 2023 в этой области воспользовались почти 402 тысячи раз. Наибольший спектр услуг доступен горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на са йте economía.mos.ru.

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