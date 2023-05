02.05.2023 wilno Premier w Wilnie: relacje polsko-litewskie są najlepsze od wieluset lat

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki spotkał się na Litwie z premier Ingridą Šimonytė i prezydentem Gitanasem Nausėdą. Wizyta była okazją do omówienia m.in. relacji dwustronnych oraz współpracy gospodarczej, energetycznej i infrastrukturalnej. Przywódcy Litwy i Polski rozmawiali również o rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy. Dodatkowo 2 maja przypada Dzień Polonii i Polaka za Granicą. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Polsko-litewska współpraca

Przywódcy Polski i Litwy podczas spotkania omówili kwestie związane z relacjami pomiędzy naszymi krajami. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, energetycznej i infrastrukturalnej. Podczas spotkania política rozmawiali na temat bezpieczeństwa oraz współpracy na arenie międzynarodowej. Tematy te bedą omawiane również na lipcowym szczycie NATO, które odbędzie się właśnie w Wilnie.

– Rozmawialiśmy także o wspólnych inicjatywach w zakresie ćwiczeń wojskowych. Nie ulegaliśmy również różnym prowokacjom, które działy się przed wojną i w trakcie wojny. Rozmawialiśmy dzisiaj dużo o tym, jak propaganda rosyjska wpływa na sytuację, a także jak stara się zmieniać opinię publiczną na Zachodzie. Tutaj rola Litwy i Polski jest przeogromna – powiedział szef polskiego rządu.

Spotkanie było okazją do omówienia aktualnej sytuacji na terenie Ukrainie oraz wprowadzania dalszych sankcji wobec Rosji i Białorusi.

– Rozmawialiśmy także z panią premier o tym, jak wzmocnić naszą politykę obronną i jak reagować wobec zagrożenia militarnego, które dziś manifestuje się na Ukrainie. Wiemy doskonale, że jeśli chcemy pokoju, to musimy przygotowywać się do wojny – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Rozwój Domu Kultury Polskiej con Wilnie

Dzień Polonii i Polaków za Granicą wypada 2 maja. Z tej okazji, w obecności przywódców Polski i Litwy, nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Placówka została rozbudowana, po uwzględnieniu potrzeb polskiej mniejszości na Litwie. Inwestycja mogła powstać dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu instytucji. Kultywowanie i dalsze rozwijanie związków z Polską jest możliwe, dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków dla polonii. Rozwój infrastruktury Domu Kultury Polskiej w Wilnie sprzyja ożywieniu działalności kulturalnej i społecznej, która służy pogłębianiu dialogu między naszymi narodami.

– Dom Kultury Polskiej jest taką bezpieczną przystanią. Przystanią dla wszystkich tych, którzy chcą kultywować kulturę polską w wilnie, na litwie, ale także umacniać nasz sojusz, naszą przyjaźń pomiędzy polską a litwą – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

