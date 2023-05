Студент ФФ стал призером всероссийского турнира по пауэрлифтингу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Всероссийские соревнования по силовым видам спорта «Стальной медведь-время сильных» собрал 435 спортсменов, представляющих 3 страны и 27 городов, включая 16 регионов России. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: пауэрлифтинг, силовое двоеборье, становая тяга, пауэрспорт, строгий подъем на бицепс, армлифтинг, жимовое двоеборье, и три вида жима: лежа, военный и народный.

Студент Физического факультета Иван Пушкин принял участие в двух номинациях: силовое троеборье (пауэрлифтинг) и жим лежа. И в обеих дисциплинах завоевал серебряные медали в весовой категории до 90 кг.

Результаты силового троеборья:

Присед 235 кг;

Жим штанги лёжа 175 кг;

Становая тяга 275 кг;

Сумма 685 кг.

Поздравляем с заслуженной наградой спортсмена и его тренера – заведующего кафедрой физвоспитания Сергея Евтушенко. Желаем дальнейших успехов в учебе и спорте!

