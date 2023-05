Студенты МИЭФ ВШЭ — лучшие на Универсиаде по эконометрике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Подведены итоги заключительного этапа Универсиады по эконометрике 2023 года, которая вновь вернулась в этом году к очному формату после трех лет онлайна. Особенно сильно в этом году выступили студенты МИЭФ НИУ ВШЭ, ставшие на Универсиаде лучшими. Студент 4 курса бакалавриата Владимир Аверин стал абсолютным победителем, а студенты 3 курса Полина Атовмян и Андрей Бахмутский хорошо его поддержали, став призерами с высокими баллами. Владимир Аверин набрал на заключительном туре 85 баллов, опередив на 9 баллов второй результат и на 19 баллов – третий. Неплохие результаты показали также несколько студентов Экономического факультета МГУ, ставшие призерами Универсиады. Владимир Аверин – уже двукратный победитель Универсиады: впервые он получил этот статус в 2022 году. Универсиада по эконометрике проводится с 2012 года, ежегодно студенты МИЭФ принимают в ней активное участие и показывают высокие результаты – становятся победителями и призерами в командном и индивидуальном зачетах. В Универсиаде принимают участие студенты лучших московских вузов, университетов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми и других городов России и ближнего зарубежья. Универсиада проводится для студентов 3 и 4 курсов бакалавриата, и обычно наиболее успешны третьекурсники из МИЭФ, изучающие курс эконометрики на Международной программе по экономике и финансах. Победители Универсиады получают приоритет при поступлении на лучшие магистерские программы, а в 2023 году она впервые получила статус Олимпиады «Ломоносов», предоставляющей такие возможности.

Владимир Аверин, студент 4 курса бакалавриата МИЭФ, абсолютный победитель Универсиады по эконометрике Предмет «Эконометрика» появился у нас на 3 курсе, нам рассказали про Универсиаду, и я решил поучаствовать. С моей стороны это был и спортивный интерес – посостязаться с ребятами в знаниях по предмету, который связан с анализом данных и статистикой. Универсиада в этом смысле интересное мероприятие, поскольку существует много хакатонов по программированию в направлении науки о данных, но соревнований с применением глубоких теоретических знаний крайне мало. Эконометрика хоть и пересекается с областью науки о данных, но требует других подходов, умения интерпретировать, находить смыслы в результатах расчетов, а не просто делать прогнозы. Читать далее

