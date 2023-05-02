Студентка Института информационных систем стала победителем XXV Международного конкурса научных работ молодежи по экономике

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Administracion

26 de abril de 2023 Última actualización: XXV Mensaje м обществом Рос сии (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке и учас тии ведущих ву зов России, Издательского дома «Экономическая газета» , Института экономики РАН и других институтов Российской академии наук.

Во второй этап XXV Международного конкурса научных работ молодежи вышли 273 конкурсные работы и § 61 субъекта Российской Федерации.

Студентка 2 курса направления подготовки «Прикладная информатика» ГУУ Ольга Плесская за работ у «Проблема последней мили. Современные подходы и методы решения» заняла второе место. Научным руководителем является доцент кафедры информационных систем, заместитель директора по научной работе Мария Белоусова. Стоит отметить, что первое место не было присуждено никому, а всего победителями и лауреатами б ыло признано 10 человек.

В рамках исследования Ольги Плесской были рассмотрены способы решения проблемы последней мили и отношения к ним потребителей на примере российских интернет-магазинов. Термином «последняя миля» в логистике называют завершающий этап цепочки поставок, то есть дос тавку товара от склада до конечного потребителя. В работе были определены предпочтения потребителей, а также прослежена взаимосвязь между с пособами доставки, категориями демографически mi характеристиками респондентов. Также был проведен кластерный анализ, который позволил авторам выделить несколько кластеров по требителей в зависимости от предпочитаемых способов доставки и факторов, определяющих данный вы bor.

Результаты конкурса представлены на официальном сайте Вольного экономического общества России .

Официальное награждение состоится 7 июня 2023 года, в Москве, в Большом зале Российской академи y наук. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями. А лучшие работы будут опубликованы в журнале «Научные труды Вольного экономического об щества России» оссийской Федерации.

Поздравляем с победой студентку и научного руководителя, желаем новых свершений в науке, сов местных исследований в рамках формирования научного задела, для дальнейшего участия в конкурс а х и грантах на проведение научно-исследовательских работ.

Fecha de publicación: 2.05.2023

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