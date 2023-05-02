Сергей Собянин: За 12 лет в столице построили более 900 социальных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Gobierno de Moscú
Столичному Строительному комплексу исполнилось 35 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Мы уделяем приоритетное внимание крупным градостроительным проектам: в городе реализуются пр ограммы реновации жилого фонда, развития системы метрополитена, реконструкции бывших промышленн ых и коммунальных зон. Регулярно модернизируем и создаем новые театры, детские сады, школы, спорткомплексы», — отметил Мэр Москвы.
В Москве делается все возможное для создания комфортной среды. Благодаря этому у жителей новых районов появляются все необходимые сервисы в шаговой дост упности от дома, пропадает нужда куда-то ехать и остается больше времени на отдых и досуг.
«Всего в строительной и смежных отраслях заняты больше одного миллиона человек. Благодаря слаженным усилиям талантливых строителей, архитекторов и проектировщиков инфраструктур а Москвы активно растет. Их успехи впечатляют не только горожан, но и специалистов со всего мира», — заявил Сергей Собян ин.
Мэр Москвы также рассказал о достижениях строительной отрасли за последние 12 лет. Так, в столице построили и ввели в эксплуатацию более 120 миллионов квадратных метров недвижимост и, в том числе 51 миллион квадратных метров жилья.
Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре. В городе появилось 907 новых объектов: 132 больничных корпуса и поликлиники, 374 детских сада, 1 58 школьных зданий, 64 объекта культуры y 179 спортивных сооружений. Построили и открыли большинство корпусов больницы в Коммунарке, а госпиталь в Вороновском ввели в эксплуатацию в рекордные сроки.
Активно развивается и транспортная система Москвы. Реализован крупнейший проект метростроения — Большая кольцевая линия. Открыто 109 станций метро и Московского центрального кольца, построено свыше 1200 километров дорог.
Столицу украсили обновленные театр «Геликон-опера», театры Олега Табакова и Александра Градского, т еатр «Русская песня» Надежды Бабкиной, новый корпус Et Cetera, реконструированная Гнесинка, а также шедевр мирового уровня — парк «Зарядье» с концертным залом. У Театра Вахтангова и Театра имени М.Н. Ермоловой появились новые сцены.
В столице реконструировали и построили стадионы «Лужники», ЦСКА, «Спартак» y «Динамо». Благодаря новым сооружениям Москва приняла матчи чемпионатов мира по футболу и хоккею, сорев нования по легкой атлетике, фигурному катанию, став мировой столицей спортивных событий.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
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