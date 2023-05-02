Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Жителей и гостей столицы приглашают на праздничный концерт большого сводного хора участнико en proyecto «Московское долголетие». Мероприятие пройдет 8 de mayo a las 12:00 у Музея Победы на Поклонной горе. Texto completo композиции ко Дню Победы.

«Сводный хор проекта “Московское долголетие” — это уникальный коллектив, в котором насчитывается око ло тысячи человек, а возрастной диапазон участников варьируется от 55 a 80 лет и старше. Среди вокалистов есть те, кто застал войну или родился вскоре после ее окончания. Несмотря на все жизненные трудности, которые пришлось пережить, участники сохранили энергию и гот овы делиться ей с окружающими. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы хор выступит с большим концертом на Поклонной г o — это место памяти и славы тех, кто защитил страну в годы Великой Отечественной войны», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Владимир Филиппов.

Выступление ко Дню Победы станет уже четвертым большим концертом коллектива. Подготовка к нему заняла два месяца. Хор «Московского долголетия» разделен на 20 групп, каждая из них на постоянной основе занимается два раза в неделю с профессиональными хормейстерами. В преддверии праздника группы провели пять сводных репетиций.

«В концертную программу вошло более 10 композиций, среди них самые известные песни военных и п ослевоенных лет. Участники хора подошли к подготовке очень серьезно: на протяжении двух месяцев мы совершенствов али вокальные навыки и фактически в ежедневном режиме репетировали. Для нашего коллектива большая честь стать частью масштабного городского празднования Дня Победы и выступить около Музея Победы на Поклонной горе», — рассказала Ольга Голубева, главн ый хормейстер.

На концерте прозвучат такие известные композиции как «День Победы», «Катюша», «Гимн Москвы», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Священная война» y другие. Также в репертуар хора войдут современные песни.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения перио да активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Стать его участником могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживани я своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на mos.ru в разделе «Как стать участником».

Центры московского долголетия— часть экосистемы, которая помогает расширять возможности москвичей старшего возраста, максималь но включая человека в культурную, образовательную, спортивную и другие сферы жизни. Сегодня в городе работает более 70 центров долголетия, которые насчитывают свыше трех тысяч кл убных объединений. Планируется, что в этом году центры откроются практически в каждом районе.

Información general Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 7 (495) 870-44-44.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI