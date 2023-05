Саксофонисты московской школы искусств победили на XXII молодежных Дельфийских играх

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Юные саксофонисты — ученики детской музыкальной школы имени Ференца Листа, структурного подразделения Московской городской объединенной детской школы искусств «Кусково», победили в молодежных Дельфийских играх России. Чемпионат проходил с 21 по 26 апреля в Саратове.

Московские музыканты завоевали все виды медалей: Александр Долгов взял золото, Тимофей Михайлов привез домой серебряную медаль, а Евгений Фокин — бронзовую. Все трое учатся в классе Александры Петровой — почетного работника культуры города Москвы.

Прослушивания в номинации «Саксофон» проходили в Саратовском областном колледже искусств. Программа выступлений включала произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Александра Глазунова, Роберто Молинелли, Игоря Матеты и Франсуа Борна.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Состязания проводятся по 54 номинациям, среди которых «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Академическое пение», «Народный танец», «Цирк», «Эпидемиология и биоинформатика», «Искусство воспитания», «Дизайн одежды», «Научно-популярный видеоблогинг» и другие.

