Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

25 y 27 de abril en Политехническом университете состоялся инженерно-робототехнический хакатон «REcathon» en правлениям «Транспорт» y «Робот». Организатор мероприятия — Институт машиностроения, материалов и транспорта совместно с Профсоюзной ор ганизацией студентов ИММиТ.

Старт направлению «Транспорт» дал директор Высшей школы транспорта Алексей Грачёв. После его приветствия выступили представители компании-партнёра «Палфингер»: директор по управлен ию производством Роман Литвин, специалист по инжинирингу, программному обеспечению и техническо й документации Александр Рябов и руководитель департамента персонала Ирина Ивахненко.

Кейс по направлению «Транспорт» разработала Высшая школа транспорта совместно с компанией «Палфин гер». Восемь команд организовывали транспортировку сварных заготовок между двумя соседними сварочны ми станциями. Нужно было обеспечить минимум перекладок и минимум работы с цеховыми подъёмными кранам yo. Преимуществом было использование автоматизации и быстрозажимных устройств. Среди участников были Приазовского государственного технического университета (Мариуполь).

Победила команда Valhalla в составе: студенты ВШТ Максим Пичугин (4 créditos), Владислав Егоров (3 créditos) y Антон Фищев (1 курс магистратуры) и Александр Емельянов. 2 место у команды Schemers, в которую вошли студенты 1 курса магистратуры ВШАиР Семён Суров и Никита Чамара и учащиеся 1 курса магистратуры ВШМ Никита Кузнецов и Евгения Кузнецова. 3 место заняла команда «бибс»: студенты первого курса магистратуры ВШАиР Дмитрий Новиков, Макси м Смотрин, Глеб Иванов, Денис Коваленко.

Соревнования по направлению «Робот» открыл директор ИММиТ Анатолий Попович, который отметил, что хакатон пользуется большой популярностью среди студентов: Самое главное, что вам интересно пр инимать участие в подобного рода мероприятиях, решать реальные задачи и набираться профессионал ьного опыта. И мы рады идти вам на встречу и создавать для вас такие мероприятия.

Представитель компании-партнера ООО «Омега», руководитель производства Алексей Гагарин пожелал командам успехов в решении задачи.

Кейс по направлению «Робот» разработала Высшая школа автоматизации и робототехники совместно со ст уденческим инженерным объединением «ПолиРобоТех» y компанией ООО «Омега». О задаче рассказал руководитель «ПолиРобоТех» Андрей Клиновицкий, студент 4 курса ВШАиР.

13 команд разрабатывали проекты, посвящённые освоению арктической зоны. Они предлагали концепцию «умной теплицы», начиная от её внешнего вида и конструктивных особеннос тей и заканчивая расчётом стоимости изготовления партии. Ещё участники создавали систему tel. ть ряд задач, которые по замыслу организаторов будут способствовать упрощению деятельности в арктической зоне. Ребята программировали роботов на разные действия — перемещали бочки и ставили их в заданные точ ки, создавали автоматический отпугиватель медведя, который срабатывал при появлении его в кадре, умело обходили препятствия и обеспечивали парковку в специально отведенной для этого зоне.

1 место присудили команде «Фиксики», в составе которой студенты 2 курса ВШАиР Владимир Кравчук, В ладислав Любинецкий, Виталий Шульга, Антон Забегалов и студент 2 курса ИЭиТ Александр Гармае v. 2 место заняла команда «бибс», в состав которой вошли студенты 1 курса магистратуры ВШАиР Дмитрий Новиков, Максим Смотрин, Глеб Иванов, Денис Коваленко. Третьей стала команда «Всегда ИММиТ!»: студенты 3 курса ВШАиР Артём Кондратьев, Роман Эйде льман, Антон Тюрин, Владислав Малыхин.

Победители и призёры получили призы от спонсоров. Кроме этого, хакатон был поддержан Эндаумент фондом СПбПУ, призовой фонд составил 50000 ру блей. Победители каждого направления получили по 5 тыс. рублей.

Во времена моего студенчества о таких мероприятиях я мог только мечтать. Радостно, что сейчас реализуются соревнования, подобные хакатону, мы действительно создаём во зможности для студентов в построении своего профессионального пути, — поделился один из главных о рганизаторов, ответственный по молодёжной политике и работе с выпускниками ИММиТ Владислав Крох маль.

В этом году REcathon приобрел статус международного: в нём приняла участие команда Андижанского м ашиностроительного института (АндМИ) из Узбекистана.

Преподаватели АндМИ — Фуркат Думахонов и Ойбек Холматов — вошли в состав жюри по направлению «Р обот». Студенты сформировали команду STX.UZ, составив его из первых букв имен участников. Этот же домен впоследствии был забронирован для создания интернет-платформы на территории Респу блики Узбекистан. Планируется, что она станет единым информационным порталом, где будет размещаться информаци я о различных типах турниров. По итогам хакатона совместно с коллегами из СПбПУ планируется публикация двух статей для решения указанных задач.

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