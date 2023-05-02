Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Компания «Нюкон энерджи» разворачивает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Contáctenos лектромобили, солнечная и ветровая генерация. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Общая площадь нового производства, локализованного на площадке “Руднево”, занимает около 5,5 ты сячи квадратных метров, что на 80 процентов больше, чем на прежней территории. Инвестиции в производство составят 350 миллионов рублей, будет создано более 100 новых высокотехн ологичных рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания существует с 2000 года. Она проектирует и производит отечественные конденсаторы, обеспечивая потребность большинства крупн ых отраслевых компаний России.

«Новый арендатор займет пятый корпус площадки “Руднево”, который был введен в эксплуатацию в diciembre de 2022 agosto. Начать производство компания планирует в начале лета текущего года», — пояснил генеральный дир ектор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Конденсаторы компании применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых у стройствах, а также для компенсации реактивной мощности. Увеличение производственных площадей позволит не только нарастить объемы выпуска, но и налади ть производство электронных элементов, применяющихся в зеленых технологиях.

Как отметил начальник производства компании Сергей Панасейко, сочетание высокого уровня технологи й, автоматизации производственных процессов и внедренной системы менеджмента качества позволяет вы пускать конденсаторы, отвечающие всем международным отраслевым стандартам, применяемым для э того типа продукции.

По его словам, предприятие уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции, которое дост игается за счет использования надежных комплектующих и проведения многоступенчатого контроля . Это позволяет новому арендатору ОЭЗ «Технополис Москва» выдерживать конкуренцию на мировом рынк e.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предприниматель ской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых antes de 260 días. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером ме ждународных и национальных отраслевых рейтингов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economía.mos.ru.

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