Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В рамках развития сотрудничества между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и университетами Республики Беларусь в течение десяти дней в апреле Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли провел ознакомительный визит и реализовал включенное обучение для студентов белорусских вузов.

Институт принял совместную делегацию студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) на научно-образовательную стажировку в Высшую инженерно-экономическую школу (ВИЭШ) по тематике «Наука и образование в условиях цифровой экономики» и в Высшую школу производственного менеджмента (ВШПМ) по тематике «Цифровой маркетинг».

Поездка делегации нашего Института в Республику Беларусь летом 2022 года стала для нас весьма результативной. Помимо активного развития сотрудничества с белорусскими вузами в научной сфере через совместные публикации, участие в проводимых двумя сторонами конференциях, инициацию совместных научных проектов и академическую мобильность преподавателей, мы также развиваем такой формат сотрудничества, как стажировки студентов через включенное обучение. В ноябре мы приняли у себя студентов Белорусского национального технического университета, а теперь встречаем студентов еще двух белорусских вузов. На церемонии вручения сертификатов о прохождении стажировки я общался со студентами и слышал их отзывы о насыщенной и разнообразной программе, о том опыте, который они получили в стенах Политеха и которым собираются делиться в своих родных университетах. Мы планируем продолжать организовывать подобные визиты и далее , — говорит директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

В рамках программы стажировки Высшей инженерно-экономической школы, студенты БГУИР приняли участие в семинарах и мастер-классах ВИЭШ в сфере науки и образования в условиях цифровой экономики, заняли первое место в деловой игре «Фондовый рынок», а также выступили с докладами на заседании Студенческого научного общества ИПМЭиТ.

Такие программы обмена взаимно обогащают содержание образовательных программ, сотрудничающих университетов, укрепляют дружбу между народами, способствуют распространению инноваций, развитию экономики знаний. Мы надеемся, что спектр форм сотрудничества студентов и преподавателей научно-образовательного сообщества будет расширяться , — отмечает директор ВИЭШ Дмитрий Родионов.

Программа стажировки, составленная Высшей школой производственного менеджмента для студентов БГУИР и БГЭУ, предусматривала посещение лекционных и практических занятий по тематике цифрового маркетинга, в том числе с привлечением представителей бизнеса по темам Интерактивный маркетинг, Маркетинговые исследования, Цифровой маркетинг, Медиапланирование и теория коммуникаций, Мобильный и электронный бизнес. Специально для белорусских студентов были организованы мастер-классы по продвижению бизнеса на основе видеоконтента, цифровому брендингу и разработке уникального торгового предложения в цифровой среде.

В этот раз мы принимаем студентов бакалавриата и магистратуры двух белорусских университетов, с которыми нас связывают крепкие рабочие и дружеские отношения. Мы открыты для сотрудничества и рады показать, как проходит обучение в нашей Высшей школе, и какие дополнительные активности мы можем предложить студентам. Программы обмена студентами способствуют развитию международного сотрудничества, и мы будем реализовывать их и в дальнейшем — комментирует директор ВШПМ Ольга Калинина.

Кроме того, студенты активно участвовали в общеуниверситетских мероприятиях. Так, студенты стали членами Международного форума «Десятая Юбилейная Международная Политехническая неделя — 2023», приняли участие в качестве докладчиков и слушателей в студенческой белорусской секции конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли», а также сходили на заседание Экономического клуба Политеха и посетили Точку кипения — ФабЛаб.

Не обошлось и без обширной культурной программы: посещение музея истории СПбПУ, концерта Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга в Белом зале СПбПУ, музея истории денег в Петропавловской крепости. Также студенты побывали в Петергофе, Царском селе, Новой Голландии, Севкабеле и увидели победный футбольный матч «Зенита» на «Газпром Арене». По итогам визита на торжественной церемонии белорусским студентам вручили сертификаты об успешном окончании стажировки. В планах Института промышленного менеджмента, экономики и торговли — укреплять и развивать сотрудничество с белорусскими вузами в дальнейшем.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI