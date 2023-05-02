Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Южнопортовом районе введено в эксплуатацию новое производственное здание столичного деревообраб атывающего завода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«Город создает благоприятные условия для открытия новых или расширения действующих предпри ятий на территории столицы. Компаниям доступен широкий спектр мер поддержки — это финансовая помощь, присвоение специальн ых статусов, которые дают значительные налоговые льготы, помощь с подбором земельных участ ков и площадок для размещения производств. В апреле московский “Завод деревоизделий” в Южнопортовом районе на земельном участке площадь ю 9,5 гектара ввел в эксплуатацию новый производственный цех. Площадь постройки превышает 1,3 тысячи квадратных метров. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 ра бочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Компания работает в городе около 30 лет. Она выпускает продукцию из дерева, востребованную в строительной отрасли. Кроме того, завод располагает собственной сырьевой, лесопильной и производственной базой, что позволяет производить продукцию в кратчайшие сроки и поставлять товар заказчикам по доступной цене.

100 тысяч металлич еских и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. No hay productos disponibles дукции. В планах на 2024 год — строительство еще одного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров », — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Владислав Овчинский.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями, целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI