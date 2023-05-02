Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Proyecto «Активный гражданин» приглашает юных москвичей в возрасте от семи до 16 лет к участию в шоу талантов «Молодые звезды Москвы». Шоу состоится на празднике в честь дня рождения проекта в Парке Горького.

Участники получат возможность продемонстрировать таланты на сцене. Выступления оценят знаменитые артисты-эксперты. Fecha de publicación del 15 de mayo por correo electrónico: deti.ag@manage.mos.ru. Enviar correo electrónico y contacto кже прикрепить к письму видеозапись выступления. Ответ от организаторов придет до 25 мая.

Проекту «Активный гражданин» в этом году исполняется девять лет. В честь этого события в начале июня в Парке Горького состоится праздник с участием знаменитых артистов, музыкантов y писателей. Для детей организаторы подготовили специальную развлекательную программу.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, проведено свыше 5,9 тысячи го лосований. Поддержанные большинством голосов жителей решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Проект развивают Департамент информационных технологий Москвы y ГКУ «Novedades tecnológicas».

Более шести миллионов мнений высказали участники проекта «Активный гражданин» с начала года

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