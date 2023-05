Приглашаем на митинг и концерт в честь Дня Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приближается один из самых важных праздников для всей нашей Родины – 78-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со всей страной праздник будет отмечать и Государственный университет управления.

В преддверии 9 мая, студенты ГУУ и учащиеся предуниверсария будут проводить акцию «Георгиевская лента». Её суть: поздравить жителей Москвы и гостей столицы, раздавая символ праздника – георгиевскую ленту.

Кроме того, 10 мая в 13.00 на территории ГУУ состоится торжественный митинг у Памятного камня. Выступят первые лица университета, которые вместе с участниками митинга вспомнят о подвиге студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателях вуза, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны. В знак уважения к их подвигу будут возложены цветы и мемориальный венок. После митинга для студентов, сотрудников и гостей университета будет организован праздничный концерт.

