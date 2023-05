Передовая инженерная школа НГУ и НОЦ «Газпромнефть — НГУ» проведет День открытых дверей для студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

11 мая Передовая инженерная школа Новосибирского государственного университета «Когнитивная инженерия» и научно-образовательный центр «Газпромнефть — НГУ» проведут совместный день открытых дверей для студентов университета. Старшекурсники узнают подробности специфики обучения, перспективах научной и проектной деятельности по магистерским программам:

Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование,

IT-Геофизика,

Моделирование нефтегазовых систем,

Космическое и специальное приборостроение,

Передовые инженерные решения для биотехнологии и медицины.

— Студенты узнают о новых возможностях обучения в магистратуре ПИШ НГУ, где их будут учить решать конкретные полезные задачи, где они будут работать с высокотехнологичными предприятиями, побывают на практике в ведущих исследовательских центрах и смогут существенно расширить спектр возможностей своего дальнейшего трудоустройства. Мы познакомим студентов со своими партнерскими компаниями, представим темы возможных дипломных проектов, обсудим возможности совмещать учебу, работу над интересной задачей и получать за это неплохую стипендию и зарплату, — рассказал директор Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

Важная составляющая при выборе магистерского направления – перспективы дальнейшего профессионального роста. Представители таких компаний, как Газпромнефть, Сиант, МАС-Сервис, Медико-биологический Союз, расскажут о том, в каких специалистах нуждается рынок высоких технологий, на какие навыки и умения прежде всего обращает внимание работодатель при приеме на работу студентов, а главное – какие привилегии при трудоустройстве дает обучение в Передовой инженерной школе НГУ. А еще наставники поделятся ценными советами по подготовке к вступительным испытаниям, а студенты смогут пообщаться с представителями компаний в неформальной обстановке за пиццей.

Подробнее о том, где и во сколько ждут студентов, – в анонсе на сайте.

