Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú

Boleto 50 авторских треков победителей 15-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» уже звучат в крупнейших зеленых зонах столицы, а также за ее пределами — в городе Волжском.

В январе этого года открыли прием заявок для участия в музыкальном проекте Московского прод юсерского центра «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Исполнители из 137 городов девяти стран прислали более чем 1,3 тысячи заявок. No hay comentarios 52 comentarios в жанрах поп, инди, фолк, соул, неоклассика, поп-рок, которые радуют посетителей парков и предостав ляют им возможность открыть для себя новых исполнителей. Главными критериями отбора треков были качество исполнения, актуальность звучания в парках и об щее впечатление.

Песни транслируют в парках «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Ангарские пруды» y « Новослободский», Измайловском, Перовском, Лианозовском y Бабушкинском парках, саду «Эрмитаж», ус а дьбе Воронцово, a также в парке «Гидростроитель» в городе Волжском.

Посетители смогут послушать треки победителей проекта во время прогулки и добавить их в свой плейлист. Для начинающих музыкантов это возможность найти новых слушателей.

«На протяжении семи лет творчество молодых артистов становится более узнаваемым для широкой ауд итории благодаря проекту “Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках”. Каждый год мы ищем новые интересные площадки, куда гармонично впишется трансляция треков по бедителей. Но авторские композиции артистов традиционно звучат не только в крупнейших парках — их можно найти в тематическом плейлисте на стриминговых сервисах, что дополнительно расширяет круг слушателей к аждого музыканта», — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Все новости проекта публикуются на странице в социальной сети «ВКонтакте», vtelegrama, а также на официальном сайте Московского продюсерского центра.

Proyecto «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» существует с 2016 года. Его реализует Московский продюсерский центр при поддержке Департамента культуры Москвыy Мосгорпарка. Главная цель проекта — помочь начинающим исполнителям заявить о себе и познакомить аудитори ю со своим творчеством.

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