НИУ ВШЭ и ИКСА РАН запустили первый в России студенческий интенсив-практикум по работе с Китаем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Научный руководитель ФМЭМП НИУ ВШЭ Сергей Караганов напомнил, что 15 лет назад Россия начала поворот на Восток. За эти годы она прошла большой путь в отношениях с Китаем. При этом Китай и другие страны Азии, по его мнению, нужно не только знать, но и понимать. Сейчас этого понимания не хватает, и поэтому необходим практикум. Востоковедение, по его мнению, должно стать массовой профессией в России.

Полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун выразил НИУ ВШЭ признательность за организацию курса. «Это мой первый визит в НИУ ВШЭ, хотя давно слышал о данном образовательном учреждении. Высшая школа экономики пользуется спросом у китайских студентов», — отметил Лю Сюэсун. Полномочный министр выразил уверенность в том, что интенсив-практикум придаст импульс двусторонним отношениям. Он напомнил: состоявшийся в октябре 2022 года XX съезд КПК принял план стратегического развития КНР, предусматривающий в том числе расширение российско-китайских отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на съезде, что Китай сосредоточит усилия на развитии и укреплении внутреннего рынка. Пекин планирует активно внедрять инновации, увеличить экспорт высококачественной продукции, развивать информационные технологии нового поколения, в том числе искусственный интеллект, альтернативные источники энергии, вводить практики защиты окружающей среды. Это создает пространство для сотрудничества со всеми странами мира, особенно с Россией.

По мнению Лю Сюэсуна, недавний визит Си Цзиньпина в Россию имел мировое значение. Главы государств подписали ряд документов о расширении экономического сотрудничества. Полномочный министр сообщил: двусторонний товарооборот увеличился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 29% и достиг исторического максимума — более чем 190 млрд долларов США, за первый квартал этого года объем торговли увеличился еще на 7,8% и составил 54 млрд долларов. Сотрудничество продолжает расширяться: китайские товары массового потребления пользуются спросом у россиян, российские банки увеличивают операции в китайских юанях, растет сотрудничество в области логистики, зеленой экономики и экологии, повышается уровень межрегионального сотрудничества.

Лю Сюэсун отметил рост интереса к китайскому языку в России. «Надеюсь, студенты станут движущей силой, ускоряющей российско-китайское сотрудничество. Посольство будет способствовать укреплению двустороннего взаимодействия, вместе мы внесем вклад в новые главы в российско-китайских отношениях, желаю удачи вашему проекту», — подытожил полномочный министр.

Руководитель ИКСА РАН Кирилл Бабаев подчеркнул, что практикум открывает грандиозную возможность участвовать в происходящем в мире тектоническом сдвиге. Кирилл Бабаев полагает, что участникам практикума следует сконцентрироваться на трех компонентах: изучение экономики Китая, понимание его деловой культуры и знание китайского языка. Китайская экономика, по мнению директора ИКСА РАН, — это будущее мировой экономики, и понимание трендов ее развития позволит прогнозировать вектор развития всего мира.