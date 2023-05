НИУ ВШЭ и ИКСА РАН запустили первый в России студенческий интенсив-практикум по работе с Китаем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Научный руководитель ФМЭМП НИУ ВШЭ Сергей Караганов напомнил, что 15 лет назад Россия начала поворот на Восток. За эти годы она прошла большой путь в отношениях с Китаем. При этом Китай и другие страны Азии, по его мнению, нужно не только знать, но и понимать. Сейчас этого понимания не хватает, и поэтому необходим практикум. Востоковедение, по его мнению, должно стать массовой профессией в России. Полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун выразил НИУ ВШЭ признательность за организацию курса. «Это мой первый визит в НИУ ВШЭ, хотя давно слышал о данном образовательном учреждении. Высшая школа экономики пользуется спросом у китайских студентов», — отметил Лю Сюэсун. Полномочный министр выразил уверенность в том, что интенсив-практикум придаст импульс двусторонним отношениям. Он напомнил: состоявшийся в октябре 2022 года XX съезд КПК принял план стратегического развития КНР, предусматривающий в том числе расширение российско-китайских отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на съезде, что Китай сосредоточит усилия на развитии и укреплении внутреннего рынка. Пекин планирует активно внедрять инновации, увеличить экспорт высококачественной продукции, развивать информационные технологии нового поколения, в том числе искусственный интеллект, альтернативные источники энергии, вводить практики защиты окружающей среды. Это создает пространство для сотрудничества со всеми странами мира, особенно с Россией. По мнению Лю Сюэсуна, недавний визит Си Цзиньпина в Россию имел мировое значение. Главы государств подписали ряд документов о расширении экономического сотрудничества. Полномочный министр сообщил: двусторонний товарооборот увеличился в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 29% и достиг исторического максимума — более чем 190 млрд долларов США, за первый квартал этого года объем торговли увеличился еще на 7,8% и составил 54 млрд долларов. Сотрудничество продолжает расширяться: китайские товары массового потребления пользуются спросом у россиян, российские банки увеличивают операции в китайских юанях, растет сотрудничество в области логистики, зеленой экономики и экологии, повышается уровень межрегионального сотрудничества. Лю Сюэсун отметил рост интереса к китайскому языку в России. «Надеюсь, студенты станут движущей силой, ускоряющей российско-китайское сотрудничество. Посольство будет способствовать укреплению двустороннего взаимодействия, вместе мы внесем вклад в новые главы в российско-китайских отношениях, желаю удачи вашему проекту», — подытожил полномочный министр. Руководитель ИКСА РАН Кирилл Бабаев подчеркнул, что практикум открывает грандиозную возможность участвовать в происходящем в мире тектоническом сдвиге. Кирилл Бабаев полагает, что участникам практикума следует сконцентрироваться на трех компонентах: изучение экономики Китая, понимание его деловой культуры и знание китайского языка. Китайская экономика, по мнению директора ИКСА РАН, — это будущее мировой экономики, и понимание трендов ее развития позволит прогнозировать вектор развития всего мира.

Деловая культура важна для практического взаимодействия, сейчас ее непонимание приводит к сложностям для отечественных бизнесменов, желающих работать в КНР. «Если вы сумеете понять деловую культуру Китая, то сможете консультировать крупнейшие государственные и частные корпорации, успешно строить свой бизнес, для вас откроются гигантские перспективы», — сказал Кирилл Бабаев. Наконец, без знания китайского языка, уверен ученый, невозможно понять китайскую цивилизацию и культуру, получить верное представление о современном Китае.

Руководитель Ассоциации китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнь подчеркнул, что сейчас российско-китайские отношения быстро развиваются, за последние годы товарооборот между странами многократно вырос. Он отметил, что быстрый рост торговли и экономического сотрудничества вызвал кадровый голод, нередко реализация проектов, способных принести взаимную выгоду, сталкивается с недостатком специалистов. «Надеюсь, “Китайская перспектива” принесет нам большое число квалифицированных кадров для развития сотрудничества», — сказал Чжоу Лицюнь. Он уточнил: «У России и Китая большое будущее, много работы и совместных проектов, мы верим в вас».

Декан ФМЭиМП Анастасия Лихачева завершила торжественную церемонию открытия и отметила, что программа вызвала живой отклик у студентов, конкурс всего за 10 дней составил три человека на место. Бакалавры и магистранты, желающие не только изучать Китай и китайский язык, но и налаживать совместную работу с китайскими партнерами, будут учиться у экспертов с большим практическим опытом. Проект направлен на то, чтобы его участники начали понимать Китай и сделали первые шаги с хорошей страховкой. Анастасия Лихачева отметила: практикум — начало большого пути по открытию Китая, ведь «путь в тысячу ли начинается с первого шага».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI