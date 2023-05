На Физтехе завершился этап студенческого БиоТурнира

Source: MIL-OSI Russian Language News

29–30 апреля в МФТИ проходил региональный этап Х открытого студенческого БиоТурнира в Центральном федеральном округе. В соревнованиях приняли участие команды из МФТИ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», ВШЭ и РТУ МИРЭА.

БиоТурнир — первое в России студенческое командное соревнование биологической направленности. Участники предлагают оригинальные решения реальных научных задач в формате научных боев (доклад, полемика, рецензия). Региональные этапы проходили в Сочи, Новосибирске, Казани и Долгопрудном.

Ключевая особенность БиоТурнира в МФТИ — включение практического этапа, проходившего на базе ЦКП «Прикладная генетика» МФТИ, где команды познакомились с наиболее актуальными методами исследований в процессе решения различных научных задач от экспертов Biowalks.

Члены команд приняли участие в мастер-классе центра, а также смогли провести самостоятельный эксперимент. Второй день был посвящен задачам регионального этапа в стандартном турнирном формате. По результатам научных боев места распределились следующим образом:

1 место — команда «Кто-нибудь знает правила?» (РНИМУ им. Н. И. Пирогова);

2 место — команда «Фрутификация» (Московский физико-технический институт);

3 место — команда «Gigachad’s» (РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Высшая школа экономики);

4 место — команда «Биотешки» (МИРЭА — Российский технологический университет).

Помимо этого, по результатам практического этапа за успешное освоение экспериментальной задачи была отмечена команда «Двукрылые без toll-receptors» из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Ребята получили памятные призы и приглашение на главный десятый БиоТурнир в Пущино без прохождения дополнительных испытаний. Мероприятие проведено при поддержке Фонда президентских грантов.

