Мир, труд, май! Профсоюз, вперёд шагай!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

1 мая по всему миру отметили день Весны и труда — сегодня он считается национальным праздником в 142 странах. И этот праздник — один из самых важных для всех тех, кто связан с профсоюзным движением.

В этом году активисты Профсоюзной организации студентов Политеха вновь вышли на демонстрацию по территории кампуса университета, закрепив такую добрую традицию, объединяющую студентов-профсоюзников.

В мероприятии приняли участие активисты ПРОФа : представители профсоюзных организаций институтов, сервисов и направлений, пресс-служба организации, а также представители Объединённого студенческого совета общежитий . Ведь для всех нас 1 мая — это важный праздник, со своей особой атмосферой. Этот день еще раз объединил всех под лозунгами: «За союз самоуправлений», «На страже ваших прав», «Студентам ИСПО растишку бесплатно!», «С днём труда, ФизМех желает всем добра!», «Нет налогу на матпомощь!», «Студсовет защищает» и многими другими.

История праздника берёт свое начало с конца XIX века, когда прошли первые мирные забастовки работников Чикаго, выступавших за предоставление гуманных условий труда и равноправие. В Российской империи рабочее движение так же развернулось на всю мощь в конце XIX века. Впервые 1 мая отпраздновали в Петербурге в 1889 году. После Февральской революции праздник был официально признан Временным правительством. Более миллиона человек по всей стране вышли в этот день на улицы. Далее праздник получил название «День Интернационала» и стал выходным днём. Позже его назвали «Днем международной солидарности трудящихся — Первое Мая».

В советский период демонстрации 1 мая приобрели новое значение. Их участники таким образом проявляли свою готовность к борьбе за построение коммунистического общества, мир, солидарность с трудящимися других стран. После распада СССР в 1992 г. торжество было переименовано в «День Весны и Труда». Сегодня мы помним истоки профсоюзного движения и выходим на демонстрации по кампусу. Такая добрая традиция объединяет студентов и напоминает о том, ради чего работает Профсоюз. Ради защиты прав политехников и улучшения студенческой жизни в университете.

