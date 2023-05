Кредит с умом: средний возраст заемщика по потребкредитам МКБ – 40 лет 

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Потребительский кредит – удобный и быстрый способ получить деньги на намеченные цели. Будь то покупка машины, квартиры, отпуск или какие-либо еще планы – отчитываться о них перед банком не нужно. Главное, чтобы средств и зарплаты хватило на обеспечение, а дальше банку не важно, на что вы будете тратить кредитные средства.

Поэтому услуга потребительского кредитования остается одной из самых популярных на рынке банковских сервисов. По данным МКБ, в этом году значительный рост данного продукта пришелся на март.

Если в 2022 году в I квартале клиентам МКБ было выдано потребительских кредитов на 4,9 млрд рублей, то за аналогичный период в 2023 объем выданных займов вырос на 67% и составил 8,2 млрд рублей.

Причем, объемы в январе и феврале 2022 года незначительно отличаются от аналогичного периода в этом году. Но в марте 2023 года МКБ выдал клиентам потребкредитов на 4,8 млрд рублей.

«Причина такого резкого роста спроса на потребкредиты кроется как в том, что многие планируют на весну-лето ремонт, крупные покупки, в том числе автомобилей, и отпуск, так и в большей уверенности клиентов в своей финансовой безопасности и экономической стабильности в целом. Средний возраст заемщиков – 39-40 лет. Причем, мужчины и женщины здесь разделились почти поровну – 56,5% и 43,5% соответственно», – пояснила начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI