Команда МФТИ Starkit заняла второе место на чемпионате Ирана по робофутболу

Команда МФТИ по робофутболу Starkit приняла участие в открытом чемпионате по робофутболу RoboCup Iran Open 2023 в лиге Humanoid KidSize и заняла второе место.

Соревнования проходили 26-28 апреля в Тегеране в одном из ведущих исследовательских университетов Ирана Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU).

RoboCup Iran Open проводится с 2006 года. В этот раз в соревнованиях участвовали пять команд. В финале встречались представители МФТИ Starkit и иранцы MRL-HSL. Starkit ранее выигрывали у MRL-HSL в финалах RoboCup AsiaPacific 2019 и RoboCup Worldwide 2021. Но, в финальной игре RoboCup Iran Open 2023 команда Starkit уступила со счетом 1:5, и в итоге стала серебряным призером чемпионата.

Организацией поездки руководил ведущий научный сотрудник Лаборатории волновых процессов и систем управления (ЛВПСУ), кандидат физико-математических наук, преподаватель Сергей Семендяев. Капитаном команды выступал аспирант МФТИ и ведущий программист-разработчик ЛВПСУ – Владимир Литвиненко. Другие члены команды: Николай Кузнецов (ФРКТ, 3 курс), Илья Осокин (ведущий инженер ЛВПСУ и преподаватель), Семен Панов (ИНБИКСТ, 4 курс), Федор Полещук (аспирант МФТИ), Вячеслав Сивак (ФАКТ, 4 курс), Роман Соколов (ФРКТ, 3 курс), Галия Хамидуллина (ФАКТ, 3 курс), Иван Шаргин (ФРКТ, 3 курс), и новый член команды Андрей Волченков (ведущий инженер ЛВПСУ).

Команда благодарит основателя, спонсора и руководителя команды – почетного выпускника МФТИ Азера Бабаева.

Видео дружеских игр и финала, а также видеообзор с места проведения мероприятия будет доступно на YouTube канале команды.

RoboCup – ежегодное международное соревнование по робототехнике, основанное в 1996 году группой университетских профессоров. Цель конкурса – продвигать исследования в области робототехники и искусственного интеллекта, предлагая публично привлекательную, но сложную задачу. В 2050 году поставлена цель – роботы-футболисты обыграют чемпионов мира ФИФА. Робофутбол является флагманом данного мероприятия, а робофутбол в лиге Humanoid KidSize считается наиболее технически сложным видом соревнований.

