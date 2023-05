Итоги открытого конкурса проектов «Если бы я был главой района»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 апреля 2023 года в Государственном университете управления состоялось подведение итогов и награждение победителей открытого конкурса проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района».

Целью конкурса является профессиональная ориентация учащихся для поступления в ГУУ, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, ознакомление их с основными принципами функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, развитие социальной активности.

Конкурс предусматривал выполнение проекта на тему «Если бы я был главой района» по следующим направлениям:

Социальный комплекс; Жилищно-коммунальный комплекс; Урбанистика и градостроительные инициативы; Комплекс взаимодействия с институтами гражданского общества.

Оценка работ производилась экспертной комиссией по 10-бальной шкале. Победителями конкурса стали участники, работы которых набрали наибольшую сумму баллов.

Всего к участию в конкурсе была принята 31 работа, выполненная индивидуально и группой школьников до 5 человек.

Победителями номинации «Социальный комплекс» стали:

— Кристина Ивашкеева и Таисия Кирсанова, ученицы 11 «А» класса предуниверсария ГУУ, тема работы: «Сохранение исторического наследия в Лианозовском районе г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор предуниверсария ГУУ;

— Анастасия Дёмина, ученица 11 «Г» класса ГБОУ г. Москвы «Московская международная школа», тема работы: «Система льгот для пенсионеров», научный руководитель – Елена Плужник, учитель обществознания и права.

Победителями номинации «Жилищно-коммунальный комплекс» стали:

— Ксения Реутова, ученица 11 «А» класса предуниверсария ГУУ, тема работы: «Пути решения проблем переработки и утилизации твердых коммунальных отходов в г. Москве», научный руководитель – Марина Григорьева, директор предуниверсария ГУУ;

— Олеся Зубрилова, ученица 11 класса ГБОУ г. Москвы «Школа на Яузе», тема работы: «Совершенствование системы раздельного сбора и утилизация пищевых отходов в многоквартирном доме», научный руководитель – Мария Лавинская, учитель обществознания;

Победителями номинации «Урбанистика и градостроительные инициативы» стали:

— Юлия Колова и Анастасия Мардаровская, ученицы 11 «Б» класса предуниверсария ГУУ, тема работы: «Арт-объекты как инструмент повышения привлекательности территории Рязанского района г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор предуниверсария ГУУ;

— Ксения Любезная, ученица 11 «В» класса предуниверсария ГУУ, тема работы: «Развитие транспортной системы г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор предуниверсария ГУУ;

— Павел Бауков, ученик 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 47» города Рязани, тема работы: «Организация досуговой площадки (на примере типовой дворовой территорий города Рязани)», научный руководитель – Татьяна Баукова, преподаватель I категории.

Победителями номинации «Комплекс взаимодействия с институтами гражданского общества» стали:

— Софья Бреева, ученица 11 «А» класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка», тема работы: «Социальное направление развития школьной волонтерской деятельности и взаимодействие с институтами гражданского общества», научный руководитель – Светлана Давыдова, учитель технологии высшей категории;

— Мария Тимохина, ученица 11 «Б» класса ГБОУ «Московская международная школа», тема работы: «Восстановление Христорождественского храма в селе Смолеевка Рязанской области как путь возрождения православной духовности», научный руководитель – Елена Плужник, учитель обществознания и права;

— Софья Куприйчук, Мария Кулакова и Мария Милушкина, ученицы 11 «Б» класса предуниверсария ГУУ, тема работы: «Организация и проведение досуговых мероприятий и фестивалей в районе Выхино – Жулебино г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор предуниверсария ГУУ.

Для всех участников конкурса была проведена экскурсия по музею Государственного университета управления.

Выражаем искреннюю благодарность участникам и научным руководителям за высокий профессионализм в подготовке участников конкурса, большой личный вклад к привлечению внимания учащихся к вопросам профессиональной ориентации, работе органов государственной власти и местного самоуправления, развитие социальной активности молодого поколения, формирование навыков проектного управления. Желаем вам профессиональных достижений, творческих идей и благополучия! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

