Диссертационный совет СПбПУ возглавил представитель Национальной академии наук Беларуси

В Политехе впервые прошла защита научной работы на соискание учёной степени перед диссертационным советом, возглавляемым представителем Национальной академии наук Беларуси.

Соискатель учёной степени доктора наук Игорь Бобровский представил диссертацию на тему: «Технология и оборудование финишной механической обработки деталей на основе моделирования процесса формирования требуемой текстуры поверхности» к публичной защите на заседании диссертационного совета под председательством доктора технических наук, профессора, директора Института прикладной физики Национальной академии наук Беларуси Михаила Хейфеца.

«После того, как Политехнический университет заключил соглашение с Национальной академией наук Беларуси, Михаил Львович Хейфец, признанный учёный в области технической диагностики, согласился возглавить диссертационный совет в нашем университете. И вот состоялась первая защита, — рассказал проректор по научно-организационной деятельности СПбПУ Юрий Клочков. — Наша работа по сближению СПбПУ и НАН Беларуси даёт свои плоды, и я уверен, что в дальнейшим мы добьёмся ещё более значимых и весомых результатов. Поздравляю соискателя учёной степени Игоря Николаевича Бобровского с успешной защитой докторской диссертации!»

Диссертационный совет отметил актуальность темы исследования Игоря Бобровского и степень её разработанности, подтверждённую запатентованными техническими решениями и многочисленными публикациями в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в системах Web of Science, и ведущих отечественных журналах, рекомендованных ВАК РФ.

