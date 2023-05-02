Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в цент ре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бл агоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят планов ый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году отремонтировали Краснопресненскую набережную, это было необходимо из-за частично го выпадения и разрушения гранитной облицовки, карнизных плит кордона», — рассказал Петр Бирюков.

Во время ремонта выполнили комплекс работ, который позволил полностью обновить сооружение и пр одлить срок его безопасной эксплуатации. Так, отремонтировали более 500 квадратных метров набережной и заменили 172 квадратных метра гранитно й облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расши вку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков.

Все работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники. Движение транспорта по набережной не ограничивалось, для пешеходов были организованы удобные productos.

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