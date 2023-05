В НИУ ВШЭ прошел «Диктант Победы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>В конце апреля состоялся международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Одной из площадок мероприятия стал корпус НИУ ВШЭ на Старой Басманной улице. Ежегодно в просветительской акции принимают участие около 1,5 миллиона человек из 85 регионов России и 45 стран.

Впервые «Диктант Победы» прошел 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, после этого было принято решение о ежегодном проведении мероприятия.

«Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов, на решение отводится 45 минут. Вопросы разноплановые: вставить в текст пропущенные слова, назвать автора поэмы, посвященной войне, определить город, событие или участника военных действий на основании отрывка текста. Есть и вопросы, связанные с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Победители «Диктанта Победы — 2023» награждаются дипломами и ценными призами и получают приглашения в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Победителям-абитуриентам полагается еще одна награда — до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы (подробности тут).

Зачем принимать участие в акции, рассказали новостной службе «Вышка.Главное» студенты Высшей школы экономики.

