Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столице продолжается монтаж павильонов «Здоровая Москва», которые откроют для посетителей в середине мая. В течение нескольких месяцев горожане смогут бесплатно и без предварительной записи проверить там свое здоровье. Павильоны установят в 46 московских парках, скверах и зонах отдыха, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Совсем скоро мы запустим четвертый сезон проекта “Здоровая Москва”. Формат проверки здоровья в городских парках уже хорошо знаком жителям столицы — за все время горожане прошли такой чекап более одного миллиона раз. Мы стараемся сделать так, чтобы следить за своим здоровьем было легко и удобно, поэтому ра сположили павильоны здоровья в 46 парках в разных районах Москвы и организовали удобный граф ик работы — desde las 08:00 hasta las 20:00. Таким образом, москвичам будет проще выделить время на обследование, ведь сделать это можно , например, после работы или гуляя в парке на выходных», — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, проект «Здоровая Москва» вносит большой вклад в заботу о здоровье горожан: участие в нем стало не просто ежегодной диагностикой, а индикатором осознанного и ответственного отношения жител ей столицы к своему состоянию. Сейчас все больше москвичей понимают важность профилактики и ранней диагностики, развается кул ьтура здорового и активного образа жизни.

Павильоны будут работать без перерывов и выходных. Всего за час там можно проверить ключевые показатели здоровья, выявить признаки хронических н еинфекционных заболеваний и факторы риска их развития, проконсультироваться со специалистами о спос обах профилактики и узнать, что делать в случае выявления отклонений. Результаты исследований отобразятся в электронной медицинской карте.

В расширенную программу «Здоровой Москвы» входит более 11 исследований. Она направлена на выявление сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосуди стых патологий и ряда других. Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут также пройти дополнительные исследования д ля оценки рисков развития заболеваний. Если по результатам обследования будут выявлены отклонения, то пациентам в обязательном п орядке проведут дополнительные исследования прямо в павильоне или направят к профильным спец иалистам.

Проверить свое здоровье в павильонах «Здоровая Москва» могут все желающие старше 18 лет, прикрепл енные к городским поликлиникам. Для прохождения обследования нужно предъявить московский полис ОМС и документ, удостоверя ющий личность (паспорт, водительское удостоверение, социальную карту москвича).

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