В Минэкономразвития России разъяснили порядок подачи заявок на конкурс инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц

Министерстве экономического развития Российской Федерации прошла встреча с регионами по вопросам реализации меры государственной поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. В обсуждении приняли участие около 100 представителей региональных ведомств в сфере туризма. В Минэкономразвития России участникам встречи ответили на обширный перечень актуальных вопросов о применении положений правил предоставления и распределения субсидий по возведению модульных отелей.

Напомним, что по поручению Президента РФ Минэкономразвития разработало порядок поддержки строительства модульных гостиниц. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда.

С 20 апреля по 11 мая 2023 года Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, подлежащих реализации в 2023 – 2024 годах.

По итогам конкурса субъектам РФ будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров.

Вся необходимая информация для отбора и участия в конкурсных процедурах размещена в на сайте Минэкономразвития России в разделе «Туризм».

