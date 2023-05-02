В ЗАО реализуется шесть спортивных масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Город без торгов предоставил застройщикам в аренду участки для возведения шести объектов для игровых, водных и зимних видов спорта в Раменках, Тропарево-Никулине, Внукове и Кунцеве. В настоящее время все проекты находятся на стадии реализации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов на западе столицы появится шесть спорти вных комплексов. Для их возведения город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше четырех гектаров зем ли. Общая площадь строящихся спорткомплексов превысит 20 тысяч квадратных метров. Три из них расположатся в Раменках: там создается современный горнолыжный комплекс и инфрастр уктура для работы футбольной академии, а также строится здание с бассейном», — рассказал он.

Один объект появится в Тропарево-Никулине — это ледовый дворец. Водными видами спорта можно будет заниматься также во Внукове, а в Кунцеве возведут физкуль турно-оздоровительный комплекс.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что в столице в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) застройщики возводят 21 спорт комплекс. Для этого город предоставил им земельные участки общей площадью 23,6 гектара. Общая площадь объектов составит около 190 тысяч квадратных метров.

МаИП — это значимые проекты, которые направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и роста инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять л ет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, со циальной и спортивной инфраструктуре.

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