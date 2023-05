Владимир Строев принял участие в Форуме ректоров вузов России и Ирана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 апреля 2023 года в МГУ им. Ломоносова прошёл VI Форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в котором приняли участие ректор Государственного университета управления Владимир Строев и проректор Александр Троицкий.

Всего в работе форума приняло участие более 150 ректоров университетов, представителей образовательных и научных учреждений и ведомств двух стран, в том числе послы обеих стран и глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Министр отметил рост количества учащихся из Ирана в вузах России, в частности, в сравнении с предыдущим годом этот показатель увеличился почти на 2000 человек. Валерий Фальков подчеркнул, что это свидетельствует о росте интереса жителей Ирана к российскому образованию.

Он добавил, что в новом учебном году Россия запланировала триста бюджетных мест в вузах страны для учащихся из Ирана. В настоящее время в отечественных университетах обучаются свыше 6500 иранцев, более 250 из них получают образование по квоте российского правительства.

Итогом форума стал пакет из более чем 150 соглашений и меморандумов между университетами двух стран и решение подписать соглашение о взаимном признании дипломов вузов, которое ещё более расширит спектр научно-образовательного взаимодействия.

В рамках форума прошли тематические сессии, организованные совместно с Российским центром научной информации, по следующим темам: «Межуниверситетское сотрудничество России и Ирана: академическая мобильность, совместные образовательные программы и научно-исследовательские работы»; «Гуманитарный вектор научного сотрудничества России и Ирана: традиции и перспективы»; «Векторы научного сотрудничества России и Ирана: естественные науки»; «Векторы научного сотрудничества России и Ирана: научные исследования по Каспию».

Организаторами Форума выступают Российский Союз ректоров и Московский государственный университет им. Ломоносова с российской стороны и Ассоциация ведущих университетов Ирана и Тегеранский университет с иранской стороны.

