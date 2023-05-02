Более 350 спортивных площадок подготовили к летнему сезону в парках столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

К летнему сезону в Москве подготовили более 350 спортивных площадок, расположенных в городски х парках. Жители столицы приходят тренироваться на свежем воздухе и объединяются в районные сообщества любителей утренних пробежек, поклонников настольного тенниса, йоги или волейбола. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбо л, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — отметила Наталья Сергунина.

Популярностью среди любителей спорта пользуется воркаут — упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на улице. Первым под него приспособили Бабушкинский парк в 2011 году. Сегодня 150 таких площадок можно найти в 40 парках. Классические тренажеры, почти как в фитнес-залах, установлены, например, в парке у прудов «Радуга », где есть свыше 20 видов спортивных снарядов, и в усадьбе Воронцово.

В волейбол, баскетбол, футбол и другие командные виды спорта можно поиграть более чем на 13 0 площадках. Корты для большого тенниса оборудовали в 15 парках, например в Измайловском и «Сокольниках». Столы для пинг-понга стоят более чем на 25 площадках. Среди них парки «Северное Тушино», Лианозовский, Перовский и у Джамгаровского пруда.

У молодежи популярны площадки для катания на скейтборде. Они есть на территории уже более чем 15 парков. Одна из самых посещаемых находится в парке имени Ю.М. Лужкова, а в Парке Горького в этом году проведут занятия по скейтбордингу для новичков. А поклонники велоспорта могут побывать на исторической экскурсии в музее-заповеднике «Коломенское ».

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