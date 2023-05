Без изменений в пятый раз – ЦБ РФ вновь не стал пересматривать ключевую ставку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почему регулятор снова не стал менять ключевую ставку?

Решение Центробанка было вполне прогнозируемым, т.к., несмотря на имеющиеся в экономике негативные факторы, ситуация остается стабильной, а по ряду показателей – улучшается. Регулятор обосновал сохранение ключевой ставки несколькими причинами:

умеренные темпы повышения цен;

улучшение прогноза инфляции до 4,5-6,5% годовых;

снижение негативных настроений граждан;

восстановление потребительской и деловой активности.

«Отечественная экономика переживает трансформацию, но этот процесс идет значительно быстрей, чем прогнозировалось: компании подстраивают издержки под изменившиеся рыночные условия», – заявили в ЦБ РФ по результатам заседания.

В конце апреля инфляция замедлилась до 2,5%. Однако регулятор предупреждает, что столь низкие значения не отражают фактическую обстановку на рынке и обусловлены «отголосками» резкого скачка цен весной прошлого года.

Когда ключевую ставку в России ждет повышение?

На прошедшем заседании Банк России рассматривал два возможных сценария – сохранение либо повышение ключевой ставки. Хотя регулятор и взял паузу, эксперты считают, что в ближайшее время курс может измениться:

аналитик Совкомбанка прогнозирует рост ключевой ставки на 25 б.п. в июне, а к концу года – до 9%;

если цены к июню разгонятся, ЦБ РФ сразу же приступит к реализации цикла повышения – уверены в банке «Синара»;

в Росбанке ожидают сохранения показателя на ближайшем заседании, а затем – медленного снижения;

представители «Локо-Банка» также ожидают сохранения или незначительного снижения ключевой ставки.

Вместе с тем, основное влияние на значение ключевой ставки окажут инфляционные риски – рост цен и ожидания населения. Разгону инфляции способствуют ослабление рубля, дефицит бюджета, нехватка кадров на рынке трудовых ресурсов Ближайшее заседание регулятора состоится 9 июня.

