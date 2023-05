Пресс-служба Минэкономразвития стала лауреатом независимой премии в области PR «Пресс-подход. 2022»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пресс-служба Министерства экономического развития России победила в номинации «Пресс-контакт» независимой премии в области PR «Пресс-подход. 2022». Премию вручили лучшим, по мнению СМИ, пресс-службам и PR-департаментам федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и госкомпаний.

В номинации «Пресс-контакт» оценивается эффективность взаимодействия со СМИ. Среди прочего учитывается количество обработанных входящих запросов от журналистов, генерируемых информационных поводов, а также число участников пула СМИ, с которыми проводится регулярная работа.

«Мы придаем большое значение работе по информированию граждан и бизнеса о разрабатываемых министерством и реализуемых Правительством решениях. Разъясняем принимаемые нормативные правовые акты в максимально понятных форматах для широкой аудитории, визуализируем их содержание. Не секрет, что от оперативного информирования зачастую зависит скорость предоставления и в целом эффективность мер поддержки. В этом нам очень помогают журналисты нашего пула, которые неравнодушно рассказывают о повестке, интересующей граждан и бизнес», – отметила советник министра экономического развития Дарья Левченко.

Организаторы Премии «Пресс-Подход. 2022» – АНО «Цифровизации и новых технологий» при поддержке PREX (онлайн-сервис для PR-структур) и PRexplore – отказались от заявочного формата участия в конкурсе, передав решение о номинантах и победителях на суд Экспертного совета и Жюри Премии. В Экспертный совет вошли журналисты, а также эксперты из общественных организаций, в частности, «большой четверки» деловых союзов и отраслевых бизнес-ассоциаций, а также представители корпоративного сектора.

В состав Жюри были приглашены топ-менеджеры федеральных СМИ и НКО: гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, заместитель главного редактора «Российской газеты» Елена Березина, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Волотовская, заместитель главного редактора «Ведомостей» Дмитрий Гринкевич, гендиректор проекта PREX Никита Дубинкин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, заместитель главного редактора РИА Новостей Наталья Лосева, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Игорь Попов и телеведущий, РБК-ТВ Юрий Таманцев.

«Пресс-службой Минэкономразвития четко отработаны алгоритмы взаимодействия со СМИ, активно внедряются новые цифровые решения. Но главное достижение – это формирование профессиональной команды, которая знает и любит свое дело», – сказал генеральный директор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников.

Независимая премия в области PR «Пресс-подход. 2022» проводилась впервые. Это единственная премия в области PR для министерств, ведомств и госкомпаний. Ее цель — содействовать развитию и повышению эффективности работы пресс-служб федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, госкомпаний, а также выявлять и поощрять лучшие практики взаимодействия с масс-медиа и целевой аудиторией.

