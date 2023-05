Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Не сбавляем праздничных оборотов – сразу после дня основания Государственного университета управления отмечаем 1 мая, Праздник Весны и Труда.

Многие задумывались над парадоксом: почему в День труда никто не работает? Возможно, это связано с тем, что корни праздника уходят гораздо глубже в историю, чем бунт на площади Хеймаркет в Чикаго в начале мая 1886 года. Социологические опросы так же подтверждают, что современные россияне уже не воспринимают первомай, как политическую или социально значимую дату. Подсознательно это именно день весны, день начала по-настоящему тёплого времени года, повод рвануть на природу и отдохнуть.

Пусть каждый видит в 1 мая то, что ему хочется. Кто-то отголоски древних языческих культов, кто-то день солидарности рабочего класса, кто-то всего лишь возможность устроить застолье с друзьями. Удивительным образом эта разносторонность праздника всех и объединяет.

В этот день Государственный университет управления желает всем тепла, добра, успехов в работе, благоприятного сельскохозяйственного сезона и крепкого здоровья для труда и отдыха.

