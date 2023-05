Source: MIL-OSI Russian Language News

1 мая в Казахстане стартовало одно из самых значимых международных соревнований для школьников – 57-я Международная Менделеевская олимпиада по химии (ММО-57). Церемония открытия прошла в Назарбаев университете в Астане.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Очередная Международная Менделеевская олимпиада по химии – это большой праздник и такой же вызов для представителей нового поколения химиков. Профессиональный тренерский штаб химического факультета МГУ подготовил для участия в олимпиаде перспективную команду, в активе которой есть фундаментальные знания, навык творческого мышления, выраженные бойцовские качества. Рассчитываю, что Менделеевская олимпиада будет не только проверкой методик подготовки национальных сборных, но и станет тестом подходов к естественнонаучному образованию в различных странах. Мы желаем успеха нашим ребятам, а также благодарим Республику Казахстан за усилия по организации всемирных химических соревнований. Уверен, что олимпиада в Астане станет не только площадкой для определения будущих звезд большой химической науки, но и поводом для дружеского общения и завязывания профессиональных контактов».

Как рассказал главный тренер сборной России, профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, традиционно российская команда показывает очень высокие результаты на международных турнирах. «Задания Менделеевской олимпиады сложнее, чем на всемирной, они более творческие, – отметил он. – Но и наши школьники славятся умением нестандартно мыслить». Российская сборная представлена на ММО-57 командой из 10 человек, среди которых 6 одиннадцатиклассников и 4 учащихся 10 класса.

Организаторами проекта традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко. В этом году с принимающей стороны соорганизатором выступило Министерство просвещения Республики Казахстан.

Председатель оргкомитета ММО-57, вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков считает, что борьба за победу на ММО-57 будет серьезной. «Из-за сложности задач на Менделеевской олимпиаде сложно предсказать, какая страна вырвется вперёд по количеству медалей, – отметил председатель оргкомитета. – Сборная России – очень сильная команда, которая традиционно собирает несколько золотых медалей, однако среди победителей Олимпиады можно встретить представителей самых разных государств. И абсолютное первенство в разные годы выигрывали, например, представители Казахстана, Румынии, Белоруссии, Молдовы и других государств».

В знании химической теории, умении решать сложные химические задачи и в навыках работы с химическом оборудованием соревнуются 116 школьников из 21 страны мира. Помимо традиционных участников из стран СНГ, в олимпиаде участвуют такие страны, как Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Македония, Саудовская Аравия, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Македония, Монголия, Турция, Хорватия. «В этом году Менделеевская олимпиада впервые пересекла Атлантику, – подчеркнул сопредседатель оргкомитета ММО-57, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник по поводу прилета на ММО-57 новичков – команды Бразилии. – Каждая новая страна позволяет всем участникам познакомиться с оригинальной системой подготовки олимпиадников и привносит интригу в потенциальный результат. Именно поэтому в рамках олимпиады традиционно проходит серия круглых столов, где руководители команд делятся лучшими практиками с учителями химии принимающей страны».

Теоретические и практический туры олимпиады пройдут 2, 3 и 5 мая. Во время выполнения заданий школьниками руководители национальных команд примут участие в обсуждении актуальных проблем химического образования и обменяются опытом. Однако, помимо этого, всех участников ММО ждет насыщенная экскурсионная программа. Итоги олимпиады станут известны 6 мая.

