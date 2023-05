Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России на 02.05.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2)

Государственный регистрационный номер выпуска Эмитент Цена (в процентах от номинала) одной ценной бумаги Cтоимость одной ценной бумаги,

определенная в порядке,

установленном Банком России (руб.) Поправочный коэффициент,

установленный Банком России ISIN Дата погашения* Облигации, выпущенные от имени Российской Федерации 12840061V МИНФИН 112,2135 18 068 460,6711 0,98 XS0767473852 03.04.2042 12840068V МИНФИН 104,0408 16 752 503,95888 0,98 XS0971721450 13.09.2023 12840069V МИНФИН 116,5935 18 773 722,1391 0,98 XS0971721963 15.09.2043 12840077V МИНФИН 103,0090 16 586 364,9674 0,98 RU000A0JWHA4 26.05.2026 12840078V МИНФИН 101,5606 16 353 145,62716 0,98 RU000A0JXTS9 22.06.2027 12840079V МИНФИН 107,1760 17 257 329,4736 0,98 RU000A0JXU14 21.06.2047 12840080V МИНФИН 101,0274 16 267 290,50964 0,98 RU000A0ZYYN4 20.03.2029 12840086V МИНФИН 105,7478 17 027 362,70908 0,98 RU000A1006S9 27.03.2035 12978082V МИНФИН 101,0648 8 931 217,65376 0,98 RU000A0ZZVE6 03.12.2025 12978087V МИНФИН 91,8941 8 120 791,88992 0,98 RU000A102CK5 19.11.2027 12978088V МИНФИН 89,3058 7 892 060,71296 0,98 RU000A102CL3 19.11.2032 12978104V МИНФИН 65,5619 5 793 783,77728 0,98 RU000A1034K8 26.05.2036 24021RMFS МИНФИН 100,0540 1 000,54 1 RU000A101CK7 23.04.2024 25084RMFS МИНФИН 99,3030 993,03 1 RU000A101FA1 03.10.2023 25085RMFS МИНФИН 78,6478 786,478 1 RU000A103BQ2 23.09.2025 26207RMFS МИНФИН 98,6430 986,43 1 RU000A0JS3W6 02.02.2027 26212RMFS МИНФИН 92,0260 920,26 1 RU000A0JTK38 18.01.2028 26215RMFS МИНФИН 99,9990 999,99 1 RU000A0JU4L3 15.08.2023 26218RMFS МИНФИН 91,2150 912,15 1 RU000A0JVW48 16.09.2031 26219RMFS МИНФИН 98,6150 986,15 1 RU000A0JWM07 15.09.2026 26221RMFS МИНФИН 84,2890 842,89 1 RU000A0JXFM1 22.03.2033 26222RMFS МИНФИН 99,2690 992,69 1 RU000A0JXQF2 15.10.2024 26223RMFS МИНФИН 99,4750 994,75 1 RU000A0ZYU88 27.02.2024 26224RMFS МИНФИН 87,4230 874,23 1 RU000A0ZYUA9 22.05.2029 26225RMFS МИНФИН 79,8130 798,13 1 RU000A0ZYUB7 08.05.2034 26226RMFS МИНФИН 98,5570 985,57 1 RU000A0ZZYW2 06.10.2026 26227RMFS МИНФИН 99,7990 997,99 1 RU000A1007F4 16.07.2024 26228RMFS МИНФИН 88,7920 887,92 1 RU000A100A82 09.04.2030 26229RMFS МИНФИН 97,8670 978,67 1 RU000A100EG3 11.11.2025 26230RMFS МИНФИН 79,2120 792,12 1 RU000A100EF5 15.03.2039 26232RMFS МИНФИН 88,9360 889,36 1 RU000A1014N4 05.10.2027 26233RMFS МИНФИН 70,8700 708,7 1 RU000A101F94 17.07.2035 26234RMFS МИНФИН 92,8880 928,88 1 RU000A101QE0 15.07.2025 26235RMFS МИНФИН 77,9210 779,21 1 RU000A1028E3 11.03.2031 26236RMFS МИНФИН 85,5440 855,44 1 RU000A102BT8 16.05.2028 26237RMFS МИНФИН 86,9920 869,92 1 RU000A1038Z7 13.03.2029 26238RMFS МИНФИН 72,6840 726,84 1 RU000A1038V6 14.05.2041 26239RMFS МИНФИН 82,6420 826,42 1 RU000A103901 22.07.2031 26240RMFS МИНФИН 75,2900 752,9 1 RU000A103BR0 29.07.2036 26241RMFS МИНФИН 95,3060 953,06 1 RU000A105FZ9 16.11.2032 26242RMFS МИНФИН 96,2950 962,95 1 RU000A105RV3 28.08.2029 29006RMFS МИНФИН 100,9670 1 009,67 1 RU000A0JV4L2 28.01.2025 29007RMFS МИНФИН 102,0250 1 020,25 1 RU000A0JV4M0 02.03.2027 29008RMFS МИНФИН 104,0250 1 040,25 1 RU000A0JV4P3 02.10.2029 29009RMFS МИНФИН 105,6200 1 056,2 1 RU000A0JV4N8 04.05.2032 29010RMFS МИНФИН 105,7530 1 057,53 1 RU000A0JV4Q1 05.12.2034 29013RMFS МИНФИН 98,1910 981,91 1 RU000A101KT1 17.09.2030 29014RMFS МИНФИН 99,3030 993,03 1 RU000A101N52 24.03.2026 29015RMFS МИНФИН 98,7280 987,28 1 RU000A1025A7 17.10.2028 29016RMFS МИНФИН 99,1880 991,88 1 RU000A1025B5 22.12.2026 29017RMFS МИНФИН 98,0490 980,49 1 RU000A1028D5 24.08.2032 29018RMFS МИНФИН 98,0710 980,71 1 RU000A102A31 25.11.2031 29019RMFS МИНФИН 98,3800 983,8 1 RU000A102A49 17.07.2029 29020RMFS МИНФИН 98,8400 988,4 1 RU000A102BV4 21.09.2027 29021RMFS МИНФИН 98,0470 980,47 1 RU000A105B11 26.11.2030 29022RMFS МИНФИН 99,1910 991,91 1 RU000A105G16 19.07.2033 29023RMFS МИНФИН 97,7960 977,96 1 RU000A105L19 22.08.2034 46011RMFS МИНФИН 228,2880 1 369,728 1 RU0002867854 22.08.2023 46012RMFS МИНФИН 102,5300 974,035 1 RU0002868001 08.09.2026 46020RMFS МИНФИН 76,2000 762 1 RU000A0GN9A7 08.08.2034 46022RMFS МИНФИН 99,6750 498,375 1 RU000A0JPLH5 18.07.2023 46023RMFS МИНФИН 99,6480 298,944 1 RU000A0JRTL6 24.01.2024 52001RMFS МИНФИН 99,6620 1 555,4447664 1 RU000A0JVMH1 15.08.2023 52002RMFS МИНФИН 97,9070 1 351,1068093 1 RU000A0ZYZ26 01.02.2028 52003RMFS МИНФИН 97,1430 1 218,8240781 1 RU000A102069 16.07.2030 52004RMFS МИНФИН 96,1740 1 134,420417 1 RU000A103MX5 16.03.2032 52005RMFS МИНФИН 95,7420 968,8228722 1 RU000A105XV1 10.05.2033 MK-0-CM-119 МИНФИН 146,9383 118 298,9967619 0,98 XS0088543193 09.06.2028 SK-0-CM-128 МИНФИН 107,4732 9,950480915874 0,98 XS0114288789 27.09.2023 Облигации ипотечных агентств 4-15-00739-A АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 102,6000 1 026 0,95 RU000A0JQAM6 06.09.2028 4B02-01-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,3400 1 003,4 0,95 RU000A0ZYLU6 10.12.2027 4B02-01-00739-A-002P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,1300 1 001,3 0,95 RU000A105MN1 21.09.2027 4B02-02-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 99,8800 998,8 0,95 RU000A0ZYQU5 20.01.2028 4B02-03-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,2500 1 002,5 0,95 RU000A0ZZ1N0 23.03.2028 4B02-04-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 99,5000 995 0,95 RU000A0ZZ7C0 08.05.2028 4B02-06-00739-A АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 94,3420 943,42 0,95 RU000A0ZYF20 03.11.2050 4B02-06-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 99,5700 995,7 0,95 RU000A100ET6 11.05.2039 4B02-07-00739-A АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 94,9880 949,88 0,95 RU000A0ZYF38 03.11.2050 4B02-07-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 95,4100 954,1 0,95 RU000A101590 10.11.2039 4B02-10-00739-A АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 97,8150 978,15 0,95 RU000A0ZYFN3 11.11.2050 4B02-10-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,2900 1 002,9 0,95 RU000A104ZA3 19.07.2023 4B02-11-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,1300 1 001,3 0,95 RU000A1052E3 05.08.2024 4B02-12-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 100,5700 1 005,7 0,95 RU000A1055Q0 29.08.2025 4B02-13-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 101,2100 1 012,1 0,95 RU000A105G81 13.05.2025 4B02-14-00739-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОМ.РФ” 99,9500 999,5 0,95 RU000A105SF4 26.07.2024 Облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований RU34012BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,2600 496,3 0,98 RU000A100PP0 04.08.2023 RU34013BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,1500 490,75 0,98 RU000A100Y84 16.10.2023 RU34014BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,0400 960,4 0,98 RU000A101PA0 18.05.2023 RU34015BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,2900 962,9 0,98 RU000A101RB4 31.05.2023 RU34016BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,2400 419,056 0,98 RU000A1025F6 20.03.2024 RU35011BEL0 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,9700 499,85 0,98 RU000A0JXTW1 09.06.2023 RU34003KRA1 ГОРОД КРАСНОДАР 96,5400 965,4 0,98 RU000A102KT9 20.12.2023 RU34013KRN1 ГОРОД КРАСНОЯРСК 96,5500 724,125 0,98 RU000A1029G6 19.07.2023 RU35008NSB1 ГОРОД НОВОСИБИРСК 101,2900 455,805 0,98 RU000A0JWHW8 23.10.2023 RU35001GSP0 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 98,3700 983,7 0,98 RU000A0ZYHX8 28.05.2024 RU35002GSP0 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 97,2600 729,45 0,98 RU000A0ZYKJ1 07.12.2023 RU35003GSP0 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 93,1500 931,5 0,98 RU000A102A15 16.10.2023 RU35001KAM0 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 99,8400 698,88 0,98 RU000A0ZZSW4 10.11.2023 RU35002KEM0 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,1800 495,9 0,98 RU000A0ZYB40 18.09.2023 RU35001KND0 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 99,8700 699,09 0,98 RU000A0JXYS9 10.08.2023 RU35002KND0 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 98,6500 739,875 0,98 RU000A0ZZ8X4 28.08.2023 RU35003KND0 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 94,5800 945,8 0,98 RU000A1011B5 06.11.2024 RU34012KNA0 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 100,7900 251,975 0,98 RU000A0JWXF0 24.10.2023 RU34013KNA0 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 99,2500 744,375 0,98 RU000A0ZYCM2 04.10.2023 RU35014KNA0 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 99,1400 743,55 0,98 RU000A0ZYFB8 01.11.2023 RU35016KNA0 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 101,5400 507,7 0,98 RU000A0ZZM87 15.06.2023 RU35001KUR0 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,0400 445,68 0,98 RU000A0ZYCD1 13.07.2023 RU34012LIP0 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 95,9900 575,94 0,98 RU000A102598 18.09.2023 RU34012MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,7500 493,75 0,98 RU000A100XP4 09.10.2023 RU34013MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 97,5700 682,99 0,98 RU000A101988 21.12.2023 RU34014MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,5200 965,2 0,98 RU000A101WL3 10.07.2023 RU35010MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,8900 353,115 0,98 RU000A0JX0B9 20.11.2023 RU35015MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 94,0700 940,7 0,98 RU000A102CR0 12.02.2024 RU35016MOO0 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,4900 954,9 0,98 RU000A102G35 05.06.2023 RU35011NJG0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,8200 252,05 0,98 RU000A0JWLD0 21.06.2023 RU35013NJG0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,3100 401,24 0,98 RU000A0ZZUT6 17.05.2023 RU35014NJG0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 97,8800 978,8 0,98 RU000A101665 08.06.2023 RU35015NJG0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 93,3800 933,8 0,98 RU000A102DS6 19.08.2024 RU35016NJG0 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,1100 1 001,1 0,98 RU000A1043K9 17.11.2025 RU34019ANO0 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,4300 251,075 0,98 RU000A0ZZPB4 13.10.2023 RU34020ANO0 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,3100 786,48 0,98 RU000A1011Q3 12.04.2024 RU34021ANO0 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,1000 951 0,98 RU000A102895 10.04.2024 RU35003AOR0 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 106,3300 637,98 0,98 RU000A0JVM81 05.07.2023 RU35004AOR0 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,0700 960,7 0,98 RU000A0ZYKH5 03.09.2025 RU25072MOS0 ПРАВИТЕЛЬСТВО Г. МОСКВЫ 98,5700 985,7 0,98 RU000A1030S9 22.04.2024 RU25073MOS0 ПРАВИТЕЛЬСТВО Г. МОСКВЫ 96,5600 965,6 0,98 RU000A1030T7 20.04.2026 RU26074MOS0 ПРАВИТЕЛЬСТВО Г. МОСКВЫ 91,3700 913,7 0,98 RU000A1033Z8 17.05.2028 RU34011BAS0 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 96,4500 964,5 0,98 RU000A1026B3 26.09.2023 RU34012BAS0 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 97,5800 975,8 0,98 RU000A103DN5 08.07.2024 RU35014KOM0 РЕСПУБЛИКА КОМИ 99,8300 898,47 0,98 RU000A0JXUD9 19.06.2023 RU35010RSY0 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 98,8000 592,8 0,98 RU000A0ZZ7E6 16.08.2023 RU35011RSY0 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 99,9200 599,52 0,98 RU000A0ZZNJ2 25.08.2023 RU35012RSY0 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 99,0700 792,56 0,98 RU000A100CN3 15.08.2023 RU35013RSY0 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 96,5500 772,4 0,98 RU000A1010D3 04.08.2023 RU35015RSY0 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 95,0300 855,27 0,98 RU000A1033B9 10.11.2023 RU35012SAM0 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 101,6500 508,25 0,98 RU000A0JWM56 21.09.2023 RU35013SAM0 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,0700 495,35 0,98 RU000A0JXT41 01.06.2023 RU35014SAM0 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,2200 571,32 0,98 RU000A0ZZ9P8 06.12.2023 RU35015SAM0 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 93,0100 651,07 0,98 RU000A1020L5 01.11.2024 RU34007SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 95,6100 956,1 0,98 RU000A101UG7 22.12.2023 RU34010SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 96,5600 675,92 0,98 RU000A102DQ0 20.11.2023 RU34011SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,5000 492,5 0,98 RU000A102HF4 15.12.2023 RU35003SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 101,7300 406,92 0,98 RU000A0JWZ77 16.11.2023 RU35004SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,9800 593,88 0,98 RU000A0ZYDU3 20.10.2023 RU35005SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,5000 398 0,98 RU000A0ZZQH9 15.12.2023 RU35006SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 94,7500 947,5 0,98 RU000A1016N9 11.12.2023 RU35008SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 91,2400 912,4 0,98 RU000A101Z17 23.07.2025 RU35009SVS0 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 92,9500 929,5 0,98 RU000A102CT6 14.11.2023 RU35003STV0 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 101,0900 252,725 0,98 RU000A0JWY29 03.11.2023 RU35004STV0 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 94,5700 945,7 0,98 RU000A102H34 11.09.2023 RU35002TMB0 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 100,9500 252,375 0,98 RU000A0JWT75 19.09.2023 RU35003TMB0 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 99,7500 498,75 0,98 RU000A0JXVH8 12.10.2023 RU35001HMN0 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 101,1100 101,11 0,98 RU000A0JX215 15.12.2023 RU35002HMN0 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 100,2200 400,88 0,98 RU000A0ZYKW4 18.12.2023 RU35001CLB0 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 94,1100 941,1 0,98 RU000A102FV5 04.09.2023 RU35002YML0 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 100,8600 50,43 0,98 RU000A0JX0Z8 05.12.2023 RU35014YRS0 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 101,0800 202,16 0,98 RU000A0JWHN7 18.05.2023 RU35015YRS0 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 98,7900 987,9 0,98 RU000A0JXS83 23.10.2023 Облигации с ипотечным покрытием 4-01-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 100,7000 101,12294 0,9 RU000A0JX3M0 27.06.2023 4-01-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 78,7367 177,3150484 0,9 RU000A0JXRM6 27.06.2023 4-02-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 103,7100 91,399623 0,9 RU000A0ZYJT2 27.07.2023 4-03-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 101,2600 84,329328 0,9 RU000A0ZYL89 27.07.2023 4-04-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 75,1067 231,28357198 0,9 RU000A1019A0 26.05.2023 4-04-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 96,2300 180,729563 0,9 RU000A0ZZNW5 27.06.2023 4-05-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 90,2800 341,12298 0,9 RU000A101JD7 27.07.2023 4-06-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 100,2000 202,13346 0,9 RU000A0ZZV86 26.05.2023 4-09-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 99,7200 284,172084 0,9 RU000A100DQ4 04.07.2023 4-10-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 97,2300 307,207908 0,9 RU000A100ZB9 26.05.2023 4-11-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 92,6000 310,0711 0,9 RU000A100YY4 27.07.2023 4-12-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 77,2133 300,83073813 0,9 RU000A1016B4 27.07.2023 4-14-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 71,5400 335,465368 0,9 RU000A101U95 26.05.2023 4-16-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 83,4200 380,111572 0,9 RU000A101X01 27.07.2023 4-17-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 67,8667 362,21136457 0,9 RU000A102AP8 26.05.2023 4-18-00307-R-002P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 88,3200 457,594752 0,9 RU000A102D46 26.05.2023 4B02-01-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 71,0533 386,87100784 0,9 RU000A102GV3 27.07.2023 4B02-02-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 89,4000 487,80216 0,9 RU000A102JB9 26.05.2023 4B02-03-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 89,8300 432,037385 0,9 RU000A102GD1 27.06.2023 4B02-04-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 94,4800 463,745632 0,9 RU000A102K13 27.06.2023 4B02-06-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 75,9600 426,469824 0,9 RU000A102L53 26.05.2023 4B02-07-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 91,6500 539,479395 0,9 RU000A103125 27.06.2023 4B02-08-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 90,6000 565,59768 0,9 RU000A1031K4 27.07.2023 4B02-09-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 93,1900 686,036823 0,9 RU000A103N43 26.05.2023 4B02-10-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 74,9533 580,2884486 0,9 RU000A103W42 27.07.2023 4B02-11-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 90,0000 699,903 0,9 RU000A103YG5 27.07.2023 4B02-14-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 92,3100 692,112687 0,9 RU000A104511 26.05.2023 4B02-15-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 93,8300 724,170557 0,9 RU000A104B79 26.05.2023 4B02-16-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 91,0100 713,664016 0,9 RU000A104AM1 26.05.2023 4B02-17-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 77,7967 639,82339981 0,9 RU000A104C45 27.06.2023 4B02-18-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 99,9667 884,45537825 0,9 RU000A104UV0 26.05.2023 4B02-19-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 99,4000 887,2444 0,9 RU000A104X32 26.05.2023 4B02-20-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 96,8000 842,46976 0,9 RU000A105344 27.06.2023 4B02-21-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 95,4667 851,06653716 0,9 RU000A105898 27.07.2023 4B02-22-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 99,1000 918,04258 0,9 RU000A1058R2 26.05.2023 4B02-23-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 94,9500 887,93442 0,9 RU000A105AV9 27.06.2023 4B02-24-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 95,2738 899,8134041 0,9 RU000A105CB7 27.06.2023 4B02-25-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 100,0400 900,169924 0,9 RU000A105H23 26.05.2023 4B02-26-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 98,3400 940,445088 0,9 RU000A105JF3 26.05.2023 4B02-27-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 94,1183 871,55428166 0,9 RU000A105LN3 26.05.2023 4B02-28-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 102,0600 955,89396 0,9 RU000A105NN9 26.05.2023 4B02-29-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 95,6633 862,5003128 0,9 RU000A105NY6 27.06.2023 4B02-30-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 98,3700 908,417439 0,9 RU000A105NP4 27.07.2023 4B02-31-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 99,7233 948,84725484 0,9 RU000A105NZ3 26.05.2023 4B02-32-00307-R-001P ООО “ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ” 95,0100 905,4453 0,9 RU000A105P72 27.06.2023 Облигации юридических лиц – резидентов Российской Федерации 4B02-03-40046-N АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 96,3000 963 0,95 RU000A101PG7 08.05.2030 4B02-04-40046-N АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 94,1400 941,4 0,95 RU000A101PF9 08.05.2030 4B02-05-40046-N АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 95,9700 959,7 0,95 RU000A101PD4 08.05.2030 4B02-06-40046-N АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 98,1200 981,2 0,95 RU000A101PB8 08.05.2030 4B02-07-40046-N АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ “АЛРОСА” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 94,5300 945,3 0,95 RU000A101PC6 08.05.2030 4B02-01-55319-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС” 95,6100 956,1 0,95 RU000A103AT8 18.06.2026 4B02-02-55319-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС” 100,0300 1 000,3 0,95 RU000A105K85 01.12.2025 4-01-00350-D АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР” 101,1400 1 011,4 0,9 RU000A0JRJB8 30.04.2031 4-02-00350-D АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР” 104,8900 1 048,9 0,9 RU000A0JRJL7 30.04.2031 4-03-00350-D АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР” 77,4437 774,437 0,9 RU000A0JS4J1 28.01.2032 4-04-00350-D АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР” 80,8490 808,49 0,9 RU000A0JS4K9 28.01.2032 4-01-05886-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСАГРОЛИЗИНГ” 94,3000 943 0,9 RU000A101R09 27.05.2025 4-02-05886-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСАГРОЛИЗИНГ” 94,7700 947,7 0,9 RU000A102TA0 24.02.2026 4-03-05886-A-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСАГРОЛИЗИНГ” 94,4500 944,5 0,9 RU000A103QL1 15.09.2026 4-08-55477-E АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСНАНО” 86,4500 864,5 0,8 RU000A1008V9 24.03.2028 4B02-01-00349-R-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРАНСКОМПЛЕКТХОЛДИНГ” 100,1000 1 001 0,8 RU000A0ZYCR1 29.09.2027 4B02-04-35992-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРАНСМАШХОЛДИНГ” 97,3100 973,1 0,9 RU000A1018C8 13.12.2024 4B02-05-35992-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРАНСМАШХОЛДИНГ” 99,7800 997,8 0,9 RU000A101PU8 20.05.2025 4B02-06-35992-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРАНСМАШХОЛДИНГ” 95,9100 959,1 0,9 RU000A1038D4 04.06.2026 4B02-03-55465-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ” 97,7300 977,3 0,95 RU000A0ZYX69 22.02.2028 4B02-04-55465-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ” 100,1000 1 001 0,95 RU000A0ZZRK1 17.10.2028 4B02-05-55465-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ” 100,3600 1 003,6 0,95 RU000A0ZZTL5 01.11.2028 4B02-06-55465-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ” 99,8500 998,5 0,95 RU000A100E88 18.05.2029 4B02-07-55465-E-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ” 94,8100 948,1 0,95 RU000A1012B3 02.11.2029 4-08-25642-H АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 81,8086 65 863,5311998 0,9 RU000A105A04 20.10.2028 4B02-01-25642-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 98,6897 11 414,3520123 0,9 RU000A1057A0 12.09.2024 4B02-02-25642-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 94,8490 10 970,140491 0,9 RU000A1057D4 09.09.2027 4B02-03-25642-H АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 96,5000 965 0,9 RU000A100YF3 09.10.2029 4B02-03-25642-H-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 98,1386 11 350,6123374 0,9 RU000A105M75 10.12.2025 4B02-04-25642-H АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 92,7700 927,7 0,9 RU000A101EF3 29.01.2030 4B02-10-25642-H АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 92,5700 925,7 0,9 RU000A101R90 22.05.2030 4B02-01-12414-F-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “НОВОТРАНС” 99,4100 869,8375 0,9 RU000A1014S3 30.05.2023 4B02-02-12414-F-001P АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “НОВОТРАНС” 97,4300 974,3 0,9 RU000A103133 17.07.2024 4B02-01-82416-H-001P АО “АВТОБАН-ФИНАНС” 99,7400 997,4 0,8 RU000A0JXQ51 18.04.2024 4B02-01-32432-H-002P АО “ГТЛК” 94,9300 949,3 0,9 RU000A102VR0 29.02.2036 4B02-03-32432-H-001P АО “ГТЛК” 100,2200 1 002,2 0,9 RU000A0JXE06 21.01.2032 4B02-04-32432-H АО “ГТЛК” 99,5200 995,2 0,9 RU000A0JVA10 05.03.2025 4B02-04-32432-H-001P АО “ГТЛК” 101,8300 1 018,3 0,9 RU000A0JXPG2 05.04.2032 4B02-05-32432-H АО “ГТЛК” 100,7900 1 007,9 0,9 RU000A0JVWD9 16.10.2025 4B02-06-32432-H АО “ГТЛК” 101,9400 1 019,4 0,9 RU000A0JVWJ6 17.10.2025 4B02-07-32432-H АО “ГТЛК” 101,9900 1 019,9 0,9 RU000A0JW1P8 15.12.2025 4B02-07-32432-H-001P АО “ГТЛК” 99,5100 995,1 0,9 RU000A0ZYNY4 30.12.2032 4B02-08-32432-H АО “ГТЛК” 95,8500 958,5 0,9 RU000A0JWST1 31.08.2026 4B02-08-32432-H-001P АО “ГТЛК” 98,9700 989,7 0,9 RU000A0ZYR91 17.01.2033 4B02-09-32432-H-001P АО “ГТЛК” 94,0500 940,5 0,9 RU000A0ZZ1J8 17.03.2033 4B02-10-32432-H-001P АО “ГТЛК” 103,6200 1 036,2 0,9 RU000A0ZZ984 19.05.2033 4B02-12-32432-H-001P АО “ГТЛК” 95,3800 953,8 0,9 RU000A0ZZV11 03.11.2033 4B02-13-32432-H-001P АО “ГТЛК” 95,0400 950,4 0,9 RU000A1003A4 19.01.2034 4B02-14-32432-H-001P АО “ГТЛК” 99,6500 996,5 0,9 RU000A100FE5 24.05.2034 4B02-15-32432-H-001P АО “ГТЛК” 95,1700 571,02 0,9 RU000A100Z91 23.10.2023 4B02-17-32432-H-001P АО “ГТЛК” 88,6300 886,3 0,9 RU000A101QL5 11.05.2035 4B02-18-32432-H-001P АО “ГТЛК” 87,2800 872,8 0,9 RU000A101SC0 22.05.2035 4B02-19-32432-H-001P АО “ГТЛК” 88,0900 880,9 0,9 RU000A101SD8 22.05.2035 4B02-20-32432-H-001P АО “ГТЛК” 95,5700 955,7 0,9 RU000A1038M5 27.05.2036 4-01-14045-A АО “ОДК” 105,3600 1 053,6 0,8 RU000A0JWK74 09.06.2026 4-01-03924-J АО “ПКТ” 89,1300 891,3 0,9 RU000A0JW0S4 08.12.2025 4-02-03924-J АО “ПКТ” 75,6500 756,5 0,9 RU000A0JW5E3 05.02.2026 4-03-03924-J АО “ПКТ” 90,7500 907,5 0,9 RU000A0JWBP5 17.03.2026 4B02-01-16643-A-002P АО “ПОЧТА РОССИИ” 105,2600 1 052,6 0,95 RU000A104V75 25.05.2032 4B02-02-00005-T АО “ПОЧТА РОССИИ” 121,9900 1 219,9 0,95 RU000A0JWGV2 06.05.2026 4B02-02-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 98,3000 983 0,95 RU000A0JXRD5 07.05.2027 4B02-02-16643-A-002P АО “ПОЧТА РОССИИ” 101,8600 1 018,6 0,95 RU000A104W17 07.06.2032 4B02-03-00005-T АО “ПОЧТА РОССИИ” 99,1600 991,6 0,95 RU000A0JWTL6 09.09.2026 4B02-03-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 99,8200 998,2 0,95 RU000A0JXS59 18.05.2027 4B02-03-16643-A-002P АО “ПОЧТА РОССИИ” 100,2400 1 002,4 0,95 RU000A104W33 07.06.2032 4B02-04-00005-T АО “ПОЧТА РОССИИ” 96,1100 961,1 0,95 RU000A0JXMP0 19.03.2027 4B02-04-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 100,4300 1 004,3 0,95 RU000A0ZZ5H3 21.04.2028 4B02-04-16643-A-002P АО “ПОЧТА РОССИИ” 96,8800 968,8 0,95 RU000A1055Y4 24.08.2032 4B02-05-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 100,4700 1 004,7 0,95 RU000A0ZZ5J9 21.04.2028 4B02-06-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 97,9000 979 0,95 RU000A100SZ3 22.08.2029 4B02-07-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 100,6900 1 006,9 0,95 RU000A1008Y3 26.03.2029 4B02-08-00005-T-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 100,1400 1 001,4 0,95 RU000A100UT2 10.09.2029 4B02-10-16643-A-001P АО “ПОЧТА РОССИИ” 96,0600 960,6 0,95 RU000A101ZH4 22.07.2030 4B02-03-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 100,6700 1 006,7 0,9 RU000A0JXME4 20.03.2024 4B02-04-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 99,4000 994 0,9 RU000A0JXTY7 07.06.2027 4B02-06-00182-A-001P АО “ЧТПЗ” 98,7800 987,8 0,9 RU000A102F85 27.11.2023 4B02-05-31153-H-001P АО «МХК «ЕВРОХИМ» 99,9700 999,7 0,9 RU000A100LV7 18.07.2023 4B02-06-31153-H-001P АО «МХК «ЕВРОХИМ» 99,9700 999,7 0,9 RU000A100RG5 17.08.2023 4B02-08-31153-H-001P АО «МХК «ЕВРОХИМ» 98,0200 980,2 0,9 RU000A101LJ0 14.04.2025 4-01-09835-A АО «РОСГЕО» 97,1000 971 0,8 RU000A103SV6 25.09.2024 4-23-00004-T ГК “БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)” 98,4700 984,7 0,95 RU000A0JT403 17.09.2032 4-24-00004-T ГК “БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)” 99,2900 992,9 0,95 RU000A0JT6B2 23.09.2032 4-26-00004-T ГК “БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)” 100,6800 1 006,8 0,95 RU000A0JS4Z7 17.02.2032 4B02-01-00011-T-002P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” 88,9860 791,9754 0,95 RU000A100030 20.12.2023 4B02-01-00011-T-003P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” 93,1000 865,83 0,95 RU000A102H91 11.12.2023 4B02-01-00011-T-004P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” 93,9800 939,8 0,95 RU000A103NU9 07.09.2026 4B02-02-00011-T-003P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” 101,9600 1 019,6 0,95 RU000A104XR2 30.06.2027 4B02-05-00011-T-002P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” 100,0900 850,765 0,95 RU000A1017H9 19.12.2023 4B02-02-00011-T-004P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР» 100,3700 1 003,7 0,95 RU000A105GU8 15.11.2027 4B02-03-00011-T-003P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР» 101,2400 1 012,4 0,95 RU000A105V82 11.02.2026 4B02-01-00004-T-002P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 100,0500 1 000,5 0,95 RU000A1042W6 17.10.2028 4B02-02-00004-T-002P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 100,8900 1 008,9 0,95 RU000A104Z48 14.07.2027 4B02-177-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 100,0500 1 000,5 0,95 RU000A100GY1 21.06.2023 4B02-227-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 92,9800 929,8 0,95 RU000A1013P1 16.11.2026 4B02-290-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 88,5000 885 0,95 RU000A101TB0 09.06.2027 4B02-292-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 99,5000 995 0,95 RU000A101WF5 20.07.2023 4B02-303-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 98,6100 986,1 0,95 RU000A102FC5 04.12.2023 4B02-316-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 89,0000 71 653,277 0,9 RU000A102K96 16.12.2025 4B02-334-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 93,8500 938,5 0,95 RU000A1031U3 17.04.2028 4B02-367-00004-T-001P ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ “ВЭБ.РФ” 93,7040 75 440,434472 0,9 RU000A103FY7 22.07.2026 4B02-01-16677-A-001P МКПАО “ОК РУСАЛ” 98,4486 11 386,4666274 0,75 RU000A105C44 23.04.2025 4B02-02-16677-A-001P МКПАО “ОК РУСАЛ” 99,0279 11 453,4678861 0,75 RU000A105PQ7 22.12.2025 4B02-05-16677-A МКПАО “ОК РУСАЛ” 97,5785 11 285,8317315 0,75 RU000A105104 27.07.2027 4B02-06-16677-A МКПАО “ОК РУСАЛ” 97,7772 11 308,8131748 0,75 RU000A105112 27.07.2027 4B02-01-36383-R-002P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС” 99,2000 992 0,9 RU000A100P85 26.07.2024 4B02-02-00464-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПИК-КОРПОРАЦИЯ” 98,4700 984,7 0,8 RU000A1016Z3 13.06.2023 4B02-04-00464-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПИК-КОРПОРАЦИЯ” 100,0200 1 000,2 0,8 RU000A103C46 29.06.2023 4B02-01-36419-R ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 99,0275 990,275 0,9 RU000A0JU6M6 20.09.2023 4B02-01-36419-R-002P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 102,4500 1 024,5 0,9 RU000A104V26 01.06.2026 4B02-02-36419-R-002P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 99,8900 998,9 0,9 RU000A105HH3 12.11.2032 4B02-03-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 100,4800 1 004,8 0,9 RU000A101ST4 07.06.2023 4B02-04-36419-R ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 98,3738 983,738 0,9 RU000A0JVXS5 29.10.2025 4B02-05-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 96,5700 965,7 0,9 RU000A100NS9 27.08.2025 4B02-06-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 99,9800 999,8 0,9 RU000A100PE4 31.07.2023 4B02-07-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 98,2500 982,5 0,9 RU000A100XU4 10.10.2024 4B02-08-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 98,5500 985,5 0,9 RU000A102K39 06.12.2030 4B02-11-36419-R-001P ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РЕСО-ЛИЗИНГ” 97,8300 978,3 0,9 RU000A103C53 19.06.2031 4-01-36388-R ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ” 100,0300 770,231 0,8 RU000A0JRU20 27.09.2023 4-02-36388-R ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ” 99,6700 767,459 0,8 RU000A0JRU46 27.09.2023 4B02-03-36442-R-001P ООО “БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ” 98,1500 613,4375 0,9 RU000A101Z66 27.07.2023 4B02-04-36442-R-001P ООО “БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ” 98,3900 983,9 0,9 RU000A103M10 26.05.2023 4B02-03-36403-R-001P ООО “БКЕ” 99,9600 999,6 0,9 RU000A100G03 16.06.2023 4-01-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 101,5012 81 717,9056116 0,9 RU000A105A95 27.04.2034 4-02-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 91,1700 911 700 0,9 RU000A1039A8 30.12.9999 4-02-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 95,9601 84 801,0918912 0,9 RU000A105BL8 16.11.2023 4-03-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 93,5400 4 677 000 0,9 RU000A103QN7 30.12.9999 4-03-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 70,6657 62 448,1270784 0,9 RU000A105BY1 16.11.2028 4-04-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 90,7139 80 164,9619968 0,9 RU000A105C51 21.11.2024 4-05-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 95,0822 84 025,2811264 0,9 RU000A105GZ7 23.01.2024 4-06-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 80,7257 64 991,6959901 0,9 RU000A105JH9 28.06.2027 4-07-36400-R ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 90,5300 72 885,06929 0,9 RU000A1056U0 22.03.2027 4-07-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 73,7227 59 353,6297111 0,9 RU000A105KU0 26.01.2029 4-08-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 69,4411 55 906,5435223 0,9 RU000A105JT4 11.07.2031 4-09-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 90,5881 72 931,8451933 0,9 RU000A105RG4 10.02.2026 4-10-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 86,3393 69 511,1660549 0,9 RU000A105R62 04.02.2028 4-11-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 90,2427 72 653,7660711 0,9 RU000A105RH2 14.08.2037 4-12-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 75,5479 66 762,5858048 0,9 RU000A105RZ4 16.02.2027 4-13-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 71,5359 57 593,0523387 0,9 RU000A105SG2 22.02.2030 4-14-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 91,4315 80 799,113728 0,9 RU000A105VL6 20.03.2025 4-15-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 82,0498 72 508,3928576 0,9 RU000A105WH2 20.03.2026 4-16-36400-R-003P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 87,9454 77 718,4053248 0,9 RU000A105WJ8 14.04.2025 4B02-01-36400-R ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 97,0100 970,1 0,95 RU000A0ZYUV5 14.02.2028 4B02-02-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 99,3000 993 0,95 RU000A100LL8 10.07.2024 4B02-03-36400-R ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 97,1400 971,4 0,95 RU000A0ZYUY9 14.02.2028 4B02-03-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 93,8200 938,2 0,95 RU000A101QM3 26.05.2025 4B02-04-36400-R ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 97,2600 972,6 0,95 RU000A0ZYV04 14.02.2028 4B02-04-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 88,5000 885 0,95 RU000A101QN1 24.05.2027 4B02-05-36400-R ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 100,4100 1 004,1 0,95 RU000A0JXFS8 02.02.2027 4B02-07-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 100,2600 1 002,6 0,95 RU000A105GE2 12.11.2025 4B02-08-36400-R-001P ООО “ГАЗПРОМ КАПИТАЛ” 100,2900 1 002,9 0,95 RU000A105U00 05.02.2026 4B02-02-00443-R-001P ООО “ГТЛК-1520” 98,1667 662,625225 0,9 RU000A101D54 27.07.2023 4B02-01-36241-R-002P ООО “ИКС 5 ФИНАНС” 98,4600 984,6 0,9 RU000A103N76 19.08.2036 4B02-12-36241-R-001P ООО “ИКС 5 ФИНАНС” 99,4100 994,1 0,9 RU000A101UQ6 11.06.2035 4B02-04-36420-R-001P ООО “ЛЕНТА” 99,8600 998,6 0,9 RU000A101R33 30.05.2023 4B02-03-36393-R-001P ООО “СУЭК – ФИНАНС” 99,9800 999,8 0,9 RU000A100VG7 12.09.2029 4B02-04-36393-R-001P ООО “СУЭК – ФИНАНС” 99,3500 993,5 0,9 RU000A100Y50 05.10.2029 4B02-05-36393-R-001P ООО “СУЭК – ФИНАНС” 96,3100 963,1 0,9 RU000A101CQ4 15.01.2030 4B02-06-36393-R-001P ООО “СУЭК – ФИНАНС” 98,0000 980 0,9 RU000A102986 09.10.2030 4B02-03-36160-R-001P ООО “СЭТЛ ГРУПП” 98,9700 989,7 0,8 RU000A1030X9 16.04.2024 4B02-05-32432-H-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ” 96,5445 21 763,64431878 0,85 RU000A0JY023 23.05.2023 4B02-04-32501-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА” 98,9400 989,4 0,95 RU000A100ZD5 16.10.2029 4-01-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 90,0300 900,3 0,9 RU000A101TT2 30.12.9999 4-03-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,1800 1 001,8 0,9 RU000A102564 30.12.9999 4-05-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 102,7300 1 027 300 0,9 RU000A102E37 30.12.9999 4-19-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 99,5800 995,8 0,95 RU000A0JQ7Z2 27.06.2024 4-23-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 98,9900 989,9 0,95 RU000A0JQRD9 26.12.2024 4-28-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 98,7000 987 0,95 RU000A0JTU85 20.03.2028 4-30-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 97,6900 976,9 0,95 RU000A0JUAH8 03.11.2028 4-32-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,3300 1 003,3 0,95 RU000A0JSGV0 24.06.2032 4-33-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,0000 1 000 0,95 RU000A0JVB19 27.02.2040 4-34-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,0000 1 000 0,95 RU000A0JVB27 27.02.2040 4-35-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,0000 1 000 0,95 RU000A0JVKH5 29.05.2040 4-36-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,0900 1 000,9 0,95 RU000A0JVY04 12.10.2040 4-41-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A0JX1S1 26.11.2031 4B02-01-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,0300 1 000,3 0,95 RU000A0JXN05 17.05.2032 4B02-02-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,5800 1 005,8 0,95 RU000A0JVW71 07.10.2025 4B02-02-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 98,5100 985,1 0,95 RU000A0JXQ44 01.04.2037 4B02-03-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 99,3900 993,9 0,95 RU000A0JXR84 22.04.2037 4B02-04-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 98,4600 984,6 0,95 RU000A0JXZB2 28.07.2032 4B02-05-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 95,1000 951 0,95 RU000A0ZYU05 31.01.2033 4B02-06-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,6400 1 006,4 0,95 RU000A0ZZ4P9 01.04.2033 4B02-07-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 99,4700 994,7 0,95 RU000A0JWC82 16.03.2026 4B02-07-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 98,4500 984,5 0,95 RU000A0ZZ9R4 25.05.2033 4B02-08-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,2000 1 002 0,95 RU000A0ZZGT5 02.08.2028 4B02-09-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 87,6080 876,08 0,95 RU000A0ZZRY2 13.10.2033 4B02-12-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 101,2000 1 012 0,95 RU000A1002C2 25.01.2024 4B02-13-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 99,5100 995,1 0,95 RU000A1007Z2 16.03.2029 4B02-14-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,1600 1 001,6 0,95 RU000A1008D7 03.05.2029 4B02-16-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 96,8100 968,1 0,95 RU000A100HY9 24.06.2026 4B02-17-65045-D ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 111,2300 1 112,3 0,95 RU000A0JWHU2 25.04.2041 4B02-17-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 95,2500 952,5 0,95 RU000A1010M4 31.10.2025 4B02-18-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 100,8400 1 008,4 0,95 RU000A101H84 19.02.2030 4B02-20-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 93,2500 932,5 0,95 RU000A101M04 12.03.2027 4B02-21-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 91,3500 913,5 0,95 RU000A102QP4 10.06.2027 4B02-24-65045-D-001P ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ” 109,6300 1 096,3 0,95 RU000A104SX0 29.04.2027 4B02-01-00207-A-001P ПАО “АКРОН” 82,8800 828,8 0,9 RU000A0JWV89 23.09.2026 4B02-02-00207-A-001P ПАО “АКРОН” 98,4500 984,5 0,9 RU000A0JXSS1 24.05.2027 4B02-01-00010-A-001P ПАО “АЭРОФЛОТ” 95,4200 954,2 0,9 RU000A103943 10.06.2026 4B02-01-00146-A-003P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 97,6200 976,2 0,95 RU000A101137 01.11.2024 4B02-02-00146-A-003P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 86,3900 863,9 0,95 RU000A1017J5 06.12.2029 4B02-03-00146-A ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 99,2700 992,7 0,95 RU000A0JWK41 26.04.2046 4B02-03-00146-A-003P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 96,0400 960,4 0,95 RU000A101GJ0 19.02.2025 4B02-04-00146-A-001P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 99,6700 996,7 0,95 RU000A0ZYLC4 11.12.2024 4B02-05-00146-A-001P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 98,9400 989,4 0,95 RU000A0ZYLQ4 13.12.2024 4B02-05-00146-A-003P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 100,7300 1 007,3 0,95 RU000A105KP0 01.12.2025 4B02-06-00146-A-001P ПАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ” 99,0400 990,4 0,95 RU000A0ZYXV9 06.03.2024 4B02-22-00028-A ПАО “ГАЗПРОМ” 98,1800 981,8 0,95 RU000A0ZZES2 10.06.2048 4B02-23-00028-A ПАО “ГАЗПРОМ” 98,2500 982,5 0,95 RU000A0ZZET0 10.06.2048 4B02-01-40155-F-001P ПАО “ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ” 98,1400 981,4 0,95 RU000A100VQ6 23.09.2024 4B02-02-40155-F-001P ПАО “ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ” 101,6100 1 016,1 0,95 RU000A105A61 04.10.2027 4B02-06-40155-F-001P ПАО “ГМК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ” 100,1386 11 581,9303374 0,9 RU000A105NL3 17.06.2026 4B02-06-32432-H-001P ПАО “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ” 92,2500 672,41025 0,9 RU000A0ZYAP9 13.06.2023 4B02-16-32432-H-001P ПАО “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ” 89,9300 562,0625 0,9 RU000A101GD3 21.02.2024 4B02-01-60525-P-004P ПАО “МАГНИТ” 100,2400 1 002,4 0,9 RU000A105KQ8 01.12.2025 4B02-02-60525-P-004P ПАО “МАГНИТ” 100,0500 1 000,5 0,9 RU000A105TP1 02.02.2028 4B02-03-60525-P-002P ПАО “МАГНИТ” 99,9000 999 0,9 RU000A101PJ1 18.05.2023 4B02-04-60525-P-002P ПАО “МАГНИТ” 98,6000 986 0,9 RU000A1036H9 28.05.2024 4B02-05-60525-P-001P ПАО “МАГНИТ” 99,7500 997,5 0,9 RU000A1036M9 28.05.2024 4B02-06-00822-J-001P ПАО “МЕГАФОН” 102,2900 1 022,9 0,95 RU000A1006G4 07.03.2024 4B02-02-65116-D-001P ПАО “МОЭК” 95,8300 958,3 0,95 RU000A101FY1 13.02.2025 4B02-05-55039-E-001P ПАО “МОЭК” 100,4500 1 004,5 0,9 RU000A105NK5 13.12.2028 4B02-01-00096-A-001P ПАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ” 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A0ZZZ17 06.12.2028 4B02-02-00096-A-001P ПАО “НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ” 96,8900 968,9 0,95 RU000A103QQ0 12.09.2028 4B02-01-55192-E-001P ПАО “ПОЛЮС” 98,3100 983,1 0,9 RU000A100XC2 28.09.2029 4B02-02-55192-E-001P ПАО “ПОЛЮС” 94,0983 10 883,3152797 0,9 RU000A1054W1 23.08.2027 4B02-03-55192-E-001P ПАО “ПОЛЮС” 103,4100 1 034,1 0,9 RU000A105VC5 10.02.2028 4B02-03-00073-A ПАО “РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО” 99,6100 996,1 0,95 RU000A101DE8 28.01.2025 4B02-04-00073-A ПАО “РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО” 98,3800 983,8 0,95 RU000A101DF5 28.01.2025 4B02-01-12665-E-001P ПАО “РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ” 99,7700 997,7 0,95 RU000A101RF5 01.06.2023 4-09-55038-E ПАО “РУСГИДРО” 91,7200 917,2 0,95 RU000A0JVD25 14.04.2025 4B02-06-55038-E-001P ПАО “РУСГИДРО” 98,8300 988,3 0,95 RU000A1057P8 14.09.2026 4B02-07-55038-E-001P ПАО “РУСГИДРО” 100,2500 1 002,5 0,95 RU000A105HC4 20.11.2025 4B02-08-55038-E-001P ПАО “РУСГИДРО” 99,8600 998,6 0,95 RU000A105MW2 16.12.2024 4B02-09-55038-E-001P ПАО “РУСГИДРО” 100,2500 1 002,5 0,95 RU000A105SL2 27.01.2026 4B02-01-65134-D-001P ПАО “СИБУР ХОЛДИНГ” 100,4000 1 004 0,95 RU000A104XW2 19.01.2026 4B02-03-65134-D ПАО “СИБУР ХОЛДИНГ” 97,0000 970 0,95 RU000A103DS4 30.06.2031 4B02-01-00206-A-001P ПАО “ТРАНСНЕФТЬ” 100,2200 1 002,2 0,95 RU000A0JWK90 01.06.2023 4B02-03-00206-A-001P ПАО “ТРАНСНЕФТЬ” 100,5000 1 005 0,95 RU000A0JWPW1 02.08.2023 4B02-05-00206-A-001P ПАО “ТРАНСНЕФТЬ” 100,6000 1 006 0,95 RU000A0JXC24 25.01.2024 4B02-08-00206-A-001P ПАО “ТРАНСНЕФТЬ” 97,7200 977,2 0,95 RU000A0ZYDD9 08.10.2025 4B02-13-00206-A-001P ПАО “ТРАНСНЕФТЬ” 94,8000 948 0,95 RU000A1010B7 29.10.2026 4B02-04-00296-A-001P ПАО “УРАЛКАЛИЙ” 99,9000 999 0,9 RU000A0ZZ9W4 08.06.2023 4B02-06-00296-A-001P ПАО “УРАЛКАЛИЙ” 95,7600 957,6 0,9 RU000A101GZ6 21.02.2025 4B02-01-55194-E-001P ПАО “ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ “ТРАНСКОНТЕЙНЕР” 99,0100 742,575 0,95 RU000A100YE6 17.10.2023 4B02-09-16493-A-001P ПАО «ГК «САМОЛЕТ» 99,6800 996,8 0,8 RU000A102RX6 14.02.2024 4-21-00078-A ПАО «ММК» 98,0218 78 916,6650274 0,9 RU000A105H64 11.06.2024 4B02-02-10214-A-001P ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» 99,8800 998,8 0,95 RU000A101RH1 01.06.2023 4-22-65018-D ПАО «РОССЕТИ» 101,0400 1 010,4 0,95 RU000A0JSQ58 21.07.2027 4B02-01-65018-D-001P ПАО «РОССЕТИ» 100,2300 1 002,3 0,95 RU000A0ZZQN7 18.10.2023 4B02-02-55385-E-001P ПАО «РОССЕТИ» 79,5385 795,385 0,95 RU000A101MG4 23.04.2025 4B02-03-65018-D ПАО «РОССЕТИ» 98,5200 985,2 0,95 RU000A0ZYDH0 05.09.2052 4B02-04-65018-D ПАО «РОССЕТИ» 99,5000 995 0,95 RU000A0ZYJ91 22.10.2052 4B02-04-65018-D-001P ПАО «РОССЕТИ» 82,3400 823,4 0,95 RU000A101CL5 29.12.2034 4B02-05-65018-D ПАО «РОССЕТИ» 98,0400 980,4 0,95 RU000A1056S4 09.08.2057 4B02-05-65018-D-001P ПАО «РОССЕТИ» 88,9450 889,45 0,95 RU000A101LX1 10.04.2035 4B02-06-65018-D-001P ПАО «РОССЕТИ» 97,5800 975,8 0,95 RU000A105559 17.08.2032 4B02-07-65018-D-001P ПАО «РОССЕТИ» 99,7500 997,5 0,95 RU000A105PH6 07.12.2037 4B02-01-03388-D-001P ПАО «ТГК-1» 99,7000 997 0,9 RU000A105NB4 15.12.2027 4B02-06-00013-A ПАО АНК “БАШНЕФТЬ” 100,0400 1 000,4 0,95 RU000A0JWGC2 28.04.2026 4B02-08-00013-A ПАО АНК “БАШНЕФТЬ” 105,6600 1 056,6 0,95 RU000A0JWGD0 28.04.2026 4B02-01-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 100,0400 1 000,4 0,9 RU000A0JVUK8 29.09.2025 4B02-04-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 98,7600 987,6 0,9 RU000A0JWYQ5 29.10.2026 4B02-05-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 98,3900 983,9 0,9 RU000A0JWZY6 12.11.2026 4B02-06-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 99,9800 999,8 0,9 RU000A0JXN21 25.03.2027 4B02-07-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 93,8400 938,4 0,9 RU000A0ZYQY7 20.01.2028 4B02-09-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 102,9600 1 029,6 0,9 RU000A1005L6 20.02.2029 4B02-10-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 99,2600 992,6 0,9 RU000A1008J4 22.03.2029 4B02-11-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 100,0800 1 000,8 0,9 RU000A100N12 13.07.2029 4B02-12-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 97,4900 974,9 0,9 RU000A101012 22.10.2029 4B02-13-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 97,1900 971,9 0,9 RU000A101Q26 14.05.2030 4B02-14-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 100,0000 1 000 0,9 RU000A101XN7 09.07.2030 4B02-15-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 96,0400 960,4 0,9 RU000A1023K1 23.08.2030 4B02-16-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 99,9400 999,4 0,9 RU000A102FS1 22.11.2030 4B02-17-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 93,3600 933,6 0,9 RU000A102FT9 22.11.2030 4B02-18-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 98,8900 988,9 0,9 RU000A102SV8 14.02.2031 4B02-19-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 96,0500 960,5 0,9 RU000A102SX4 14.02.2031 4B02-20-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 94,0300 940,3 0,9 RU000A103372 29.04.2031 4B02-21-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 93,7200 937,2 0,9 RU000A103C95 20.06.2031 4B02-23-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 99,9700 999,7 0,9 RU000A104693 20.11.2031 4B02-24-01669-A-001P ПАО АФК “СИСТЕМА” 99,5400 995,4 0,9 RU000A105L27 23.11.2032 4B02-01-87154-H-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 98,6600 986,6 0,8 RU000A1041B2 28.10.2036 4B02-01-87154-H-003P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 96,8071 11 196,6123789 0,75 RU000A105EW9 21.10.2037 4B02-02-87154-H-003P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 99,4000 994 0,8 RU000A105SP3 14.01.2038 4B02-03-87154-H-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 100,7600 1 007,6 0,8 RU000A104FG2 31.12.2036 4B02-04-87154-H-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 100,6400 1 006,4 0,8 RU000A104UA4 08.05.2037 4B02-05-87154-H-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ “СЕГЕЖА” 98,9500 989,5 0,8 RU000A1053P7 29.07.2037 4B02-01-65105-D-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ” 99,5000 995 0,95 RU000A101WR0 07.07.2026 4B02-04-55234-E-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГРУППА ЛСР” 97,5100 780,08 0,8 RU000A100WA8 28.09.2023 4B02-02-10797-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГРУППА ЧЕРКИЗОВО” 99,9900 999,9 0,9 RU000A1013Y3 24.05.2023 4B02-03-10797-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГРУППА ЧЕРКИЗОВО” 98,7000 987 0,9 RU000A1024W4 14.03.2024 4B02-04-10797-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГРУППА ЧЕРКИЗОВО” 98,3700 983,7 0,9 RU000A102LD1 18.12.2025 4B02-05-10797-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ГРУППА ЧЕРКИЗОВО” 101,9400 1 019,4 0,9 RU000A105C28 22.10.2025 4-09-55010-D ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 100,0900 1 000,9 0,9 RU000A0ZZ885 06.05.2033 4-10-55010-D ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 100,5300 1 005,3 0,9 RU000A0ZZ877 06.05.2033 4-11-55010-D ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 100,5000 1 005 0,9 RU000A0ZZ893 06.05.2033 4B02-07-55010-D-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 99,8900 998,9 0,9 RU000A101SM9 06.06.2023 4B02-08-55010-D-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 100,0000 1 000 0,9 RU000A103DP0 07.07.2023 4B02-09-55010-D-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 100,8200 1 008,2 0,9 RU000A1043N3 21.11.2023 4B02-10-55010-D-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КАМАЗ” 101,8900 1 018,9 0,9 RU000A104ZC9 17.07.2025 4B02-01-16419-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 97,3600 973,6 0,9 RU000A102RU2 13.11.2023 4B02-02-16419-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 98,8500 617,8125 0,9 RU000A1034J0 18.05.2023 4B02-03-16419-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 96,4100 964,1 0,9 RU000A103KJ8 07.08.2031 4B02-03-56453-P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 99,0200 990,2 0,9 RU000A100W60 19.09.2029 4B02-04-16419-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 98,8100 790,48 0,9 RU000A103S14 26.06.2023 4B02-05-56453-P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 94,6200 946,2 0,9 RU000A1004K1 13.02.2029 4B02-06-56453-P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 99,8000 798,4 0,9 RU000A100DG5 22.05.2023 4B02-07-56453-P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 98,5200 985,2 0,9 RU000A0JWVL2 28.09.2026 4B02-08-56453-P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОПЛАН” 100,1900 1 001,9 0,9 RU000A0ZZBV2 19.06.2028 4B02-02-04715-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 95,9300 959,3 0,95 RU000A0JWRV9 14.08.2031 4B02-06-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 97,3800 973,8 0,95 RU000A0ZYWY5 25.02.2025 4B02-07-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 100,5900 1 005,9 0,95 RU000A100238 22.01.2024 4B02-09-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 100,3100 1 003,1 0,95 RU000A100A66 11.10.2024 4B02-10-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 98,5300 985,3 0,95 RU000A100HU7 24.06.2025 4B02-12-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 99,7200 997,2 0,95 RU000A100ZK0 25.10.2023 4B02-14-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 91,3000 913 0,95 RU000A101FH6 10.02.2027 4B02-15-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 90,9000 909 0,95 RU000A101NG2 03.11.2026 4B02-18-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 98,8300 988,3 0,95 RU000A102VL3 21.03.2024 4B02-20-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 107,9300 1 079,3 0,95 RU000A104SU6 30.04.2026 4B02-21-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 101,2200 1 012,2 0,95 RU000A104WJ1 19.06.2026 4B02-22-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 99,6800 996,8 0,95 RU000A1051T3 01.08.2024 4B02-23-04715-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ” 99,4700 994,7 0,95 RU000A105NA6 17.12.2024 4B02-01-55039-E-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 98,3100 983,1 0,9 RU000A1005H4 25.02.2025 4B02-02-55039-E-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 99,7300 997,3 0,9 RU000A100AN7 15.04.2025 4B02-03-55039-E-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 100,5000 1 005 0,9 RU000A101228 06.11.2025 4B02-04-55039-E-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 98,7300 987,3 0,9 RU000A101XS6 14.07.2026 4B02-01-00221-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ “СЛАВНЕФТЬ” 92,8200 928,2 0,95 RU000A101T64 03.06.2030 4B02-02-00221-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ “СЛАВНЕФТЬ” 99,5000 995 0,95 RU000A1007H0 14.03.2029 4B02-04-00221-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ “СЛАВНЕФТЬ” 101,0700 1 010,7 0,95 RU000A104WF9 10.06.2032 4-17-00077-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” 97,2675 78 309,3833775 0,9 RU000A1059N9 30.10.2026 4-18-00077-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” 87,2159 70 216,9105787 0,9 RU000A1059P4 23.04.2027 4-19-00077-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” 84,4200 67 965,95106 0,9 RU000A1059Q2 03.05.2030 4-20-00077-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” 84,3389 67 900,6580177 0,9 RU000A1059R0 24.10.2031 4B02-04-01556-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК” 99,6300 996,3 0,8 RU000A0ZZ1M2 23.03.2028 4B02-03-65116-D-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН” 99,2800 992,8 0,95 RU000A101XH9 15.07.2025 4B02-01-00124-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 97,4200 974,2 0,95 RU000A0JVFC6 15.05.2025 4B02-01-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 99,0300 990,3 0,95 RU000A0JWTN2 09.09.2026 4B02-01-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 94,5000 945 0,95 RU000A101541 26.11.2025 4B02-02-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 100,4600 1 004,6 0,95 RU000A0JXPN8 13.04.2027 4B02-03-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A0ZYG52 08.11.2027 4B02-03-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 91,0000 910 0,95 RU000A101FG8 09.02.2027 4B02-04-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 98,7800 987,8 0,95 RU000A0ZYYE3 02.03.2028 4B02-05-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 98,3700 983,7 0,95 RU000A100881 20.03.2029 4B02-06-00124-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 100,1800 1 001,8 0,95 RU000A105LC6 04.09.2025 4B02-06-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 96,0500 960,5 0,95 RU000A103EZ7 16.07.2026 4B02-07-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 111,1100 1 111,1 0,95 RU000A104TD0 07.05.2026 4B02-08-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 102,6300 1 026,3 0,95 RU000A104VS4 10.06.2025 4B02-09-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 99,3000 993 0,95 RU000A1051E5 28.01.2026 4B02-10-00124-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РОСТЕЛЕКОМ” 100,6000 1 006 0,95 RU000A105UU9 10.02.2026 4B02-06-00143-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СЕВЕРСТАЛЬ” 99,9400 999,4 0,95 RU000A1008W7 26.03.2029 4-02-10613-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ” 84,3945 67 945,4211885 0,9 RU000A105A87 25.04.2028 4B02-02-29031-H-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 98,8400 988,4 0,8 RU000A102SC8 16.02.2024 4B02-05-29031-H ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 102,7700 1 027,7 0,8 RU000A0JWCM0 31.03.2026 4B02-07-29031-H ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ” 99,8100 998,1 0,8 RU000A0JXSF8 20.05.2027 4-06-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,0200 1 000,2 0,95 RU000A0JTYL2 29.05.2023 4-10-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,9600 1 009,6 0,95 RU000A0JTYN8 29.05.2023 4B02-01-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,9200 999,2 0,95 RU000A0JUFU0 05.02.2024 4B02-01-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,0000 1 000 0,95 RU000A0JX132 24.11.2026 4B02-01-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,5300 1 005,3 0,95 RU000A0ZYJH7 23.11.2027 4B02-01-00122-A-003P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A102EF1 13.11.2030 4B02-02-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,9900 999,9 0,95 RU000A0JX355 10.12.2026 4B02-02-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A0ZYJJ3 23.11.2027 4B02-02-00122-A-003P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,5500 1 005,5 0,95 RU000A102EE4 13.11.2030 4B02-03-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,4500 1 014,5 0,95 RU000A0JV1X3 27.11.2024 4B02-03-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,3500 1 003,5 0,95 RU000A0ZYLG5 08.12.2027 4B02-04-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 97,2033 972,033 0,95 RU000A0JV1Y1 27.11.2024 4B02-04-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,1300 1 001,3 0,95 RU000A0JXQK2 21.04.2027 4B02-04-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,2900 992,9 0,95 RU000A0ZYT40 02.02.2028 4B02-05-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,5100 1 005,1 0,95 RU000A0JUCS1 08.12.2023 4B02-05-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,2700 992,7 0,95 RU000A0ZYVU5 17.02.2028 4B02-06-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,2200 1 002,2 0,95 RU000A0JUCR3 08.12.2023 4B02-06-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,0000 1 000 0,95 RU000A0JXXD3 13.07.2027 4B02-06-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,4500 1 004,5 0,95 RU000A1008P1 22.03.2029 4B02-07-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,0400 1 000,4 0,95 RU000A0JUFV8 05.02.2024 4B02-07-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,7500 1 017,5 0,95 RU000A0JXXE1 13.07.2027 4B02-08-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 97,2033 972,033 0,95 RU000A0JV201 27.11.2024 4B02-08-00122-A-001P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 100,0000 1 000 0,95 RU000A0ZYCP5 29.09.2027 4B02-08-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,2200 992,2 0,95 RU000A100KY3 29.06.2029 4B02-09-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,0600 1 010,6 0,95 RU000A0JV219 27.11.2024 4B02-09-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,0000 990 0,95 RU000A100YQ0 10.10.2029 4B02-10-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 97,2033 972,033 0,95 RU000A0JV235 27.11.2024 4B02-10-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 95,1800 951,8 0,95 RU000A101SF3 28.05.2030 4B02-11-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,0000 1 010 0,95 RU000A0JV243 27.11.2024 4B02-11-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 99,5000 80 106,7535 0,9 RU000A103FC3 10.07.2031 4B02-12-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,0000 1 010 0,95 RU000A0JV250 27.11.2024 4B02-12-00122-A-002P ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 98,4939 11 391,7059801 0,9 RU000A1057S2 06.09.2032 4B02-13-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,0000 1 010 0,95 RU000A0JV268 27.11.2024 4B02-14-00122-A ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» 101,0000 1 010 0,95 RU000A0JV227 27.11.2024 4B02-01-00008-T-001P ФГУП “РОСМОРПОРТ” 95,5900 716,925 0,95 RU000A1029A9 17.10.2023 Долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации XS1843441731 ALROSA FINANCE S.A. 88,7200 71 427,85096 0,9 XS1843441731 08.04.2024 XS2010030919 ALROSA FINANCE S.A. 93,6364 75 386,0101852 0,9 XS2010030919 24.06.2027 XS2060792236 CELTIC RESOURCES HOLDINGS DAC 100,0657 80 562,1946101 0,9 XS2060792236 08.10.2024 XS2278534099 DME AIRPORT DAC 95,5207 76 903,0469251 0,9 XS2278534099 07.02.2028 XS1961080501 EUROCHEM FINANCE DAC 103,1423 83 039,1437339 0,85 XS1961080501 12.03.2024 XS1843443273 EVRAZ PLC 102,4847 82 509,7145771 0,9 XS1843443273 01.04.2024 XS0191754729 GAZ CAPITAL S.A. 128,9663 103 829,8653659 0,9 XS0191754729 27.04.2034 XS0316524130 GAZ CAPITAL S.A. 119,6076 96 295,2415068 0,9 XS0316524130 15.08.2037 XS0885736925 GAZ CAPITAL S.A. 100,9153 81 246,2016229 0,9 XS0885736925 05.02.2028 XS0906949523 GAZ CAPITAL S.A. 103,9144 91 830,4022528 0,9 XS0906949523 20.03.2025 XS1521039054 GAZ CAPITAL S.A. 100,5808 88 884,4599296 0,9 XS1521039054 16.11.2023 XS1585190389 GAZ CAPITAL S.A. 101,5799 81 781,2664307 0,9 XS1585190389 22.03.2027 XS1721463500 GAZ CAPITAL S.A. 98,1421 86 729,3514752 0,9 XS1721463500 21.11.2024 XS1795409082 GAZ CAPITAL S.A. 97,5593 86 214,3241216 0,9 XS1795409082 20.03.2026 XS1911645049 GAZ CAPITAL S.A. 99,9724 88 346,8095488 0,9 XS1911645049 23.01.2024 XS1951084471 GAZ CAPITAL S.A. 102,0905 82 192,3469165 0,9 XS1951084471 10.02.2026 CH1120085688 GAZ FINANCE PLC 83,8088 376 528,214804 0,9 CH1120085688 29.06.2027 XS2124187571 GAZ FINANCE PLC 90,0582 72 505,2264126 0,9 XS2124187571 24.02.2030 XS2157526315 GAZ FINANCE PLC 99,4724 87 904,9535488 0,9 XS2157526315 14.04.2025 XS2196334671 GAZ FINANCE PLC 92,8595 74 760,5334335 0,9 XS2196334671 28.06.2027 XS2291819980 GAZ FINANCE PLC 89,9700 72 434,21721 0,9 XS2291819980 26.01.2029 XS2301292400 GAZ FINANCE PLC 91,2792 80 664,5243904 0,9 XS2301292400 16.02.2027 XS2363250833 GAZ FINANCE PLC 89,8520 72 339,216236 0,9 XS2363250833 13.07.2031 XS2408033210 GAZ FINANCE PLC 76,2543 67 386,8399616 0,9 XS2408033210 16.11.2028 XS1405775450 GLOBAL PORTS 100,1903 80 662,5091979 0,9 XS1405775450 21.09.2023 XS1713473608 GTLK EUROPE CAPITAL DAC 98,6438 79 417,4328734 0,9 XS1713473608 16.04.2025 XS2010044381 GTLK EUROPE CAPITAL DAC 95,4047 76 809,6561371 0,9 XS2010044381 17.02.2026 XS2131995958 GTLK EUROPE CAPITAL DAC 91,8012 73 908,5035116 0,9 XS2131995958 09.03.2027 XS2249778247 GTLK EUROPE CAPITAL DAC 82,6091 66 508,0081463 0,9 XS2249778247 25.02.2028 XS1577961516 GTLK EUROPE LIMITED 98,9797 79 687,8636121 0,9 XS1577961516 30.05.2024 XS2401571448 LUKOIL CAPITAL DAC 83,4393 67 176,3963549 0,9 XS2401571448 25.04.2027 XS2401571521 LUKOIL CAPITAL DAC 80,5975 64 888,4830675 0,9 XS2401571521 25.10.2031 XS1514045886 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B.V. 102,0757 82 180,4315401 0,9 XS1514045886 01.11.2026 XS2159874002 LUKOIL SECURITIES B.V. 75,8623 61 076,2066939 0,9 XS2159874002 05.05.2030 XS2400040973 METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 76,5679 61 644,2803147 0,9 XS2400040973 21.10.2028 XS2069992258 MMC FINANCE DAC 99,2478 79 903,7090454 0,9 XS2069992258 27.10.2024 XS2134628069 MMC FINANCE DAC 82,8466 66 699,2177338 0,9 XS2134628069 10.09.2025 XS2393505008 MMC FINANCE DAC 80,6378 64 920,9283154 0,9 XS2393505008 26.10.2026 XS1843434959 MMK INTERNATIONAL CAPITAL DAC 101,8959 82 035,6758187 0,9 XS1843434959 12.06.2024 XS0921331509 MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 102,4610 82 490,633873 0,9 XS0921331509 29.05.2023 XS2099039542 PHOSAGRO BOND FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 97,3188 78 350,6846484 0,9 XS2099039542 22.01.2025 XS2384719402 PHOSAGRO BOND FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 78,3062 63 043,7734766 0,9 XS2384719402 15.09.2028 XS1713474325 POLYUS FINANCE PLC 101,9741 82 098,6340913 0,9 XS1713474325 28.01.2024 XS2396900685 POLYUS FINANCE PLC 77,5931 62 469,6616583 0,9 XS2396900685 13.10.2028 XS2082937967 RUSHYDRO CAPITAL MARKETS DAC 93,1892 93 189,2 0,95 XS2082937967 24.11.2024 CH0419041618 RZD CAPITAL PLC 81,9657 368 247,7102185 0,9 CH0419041618 02.10.2025 CH0419041634 RZD CAPITAL PLC 76,7821 344 959,3245805 0,9 CH0419041634 02.04.2028 XS0609017917 RZD CAPITAL PLC 122,7167 123 438,6423461 0,9 XS0609017917 24.03.2031 XS1502188375 RZD CAPITAL PLC 98,2530 98 253 0,95 XS1502188375 06.10.2023 XS1574068844 RZD CAPITAL PLC 101,3056 81 560,4294208 0,9 XS1574068844 29.02.2024 XS1574787294 RZD CAPITAL PLC 96,8002 96 800,2 0,95 XS1574787294 02.03.2024 XS1701384494 RZD CAPITAL PLC 93,3564 93 356,4 0,95 XS1701384494 18.10.2024 XS1843437036 RZD CAPITAL PLC 85,1256 75 226,5142272 0,9 XS1843437036 22.05.2027 XS1843442465 RZD CAPITAL PLC 85,4913 85 491,3 0,95 XS1843442465 03.10.2025 XS2271376498 RZD CAPITAL PLC 80,2403 80 240,3 0,95 XS2271376498 01.03.2028 XS2318748956 RZD CAPITAL PLC 70,0755 70 075,5 0,95 XS2318748956 17.09.2028 XS1433454243 SCF CAPITAL LIMITED 103,0846 82 992,6898678 0,9 XS1433454243 15.06.2023 XS2325559396 SCF CAPITAL LIMITED 83,1212 66 920,2962716 0,9 XS2325559396 25.04.2028 XS2010044621 SIBUR SECURITIES DAC 99,2387 79 896,3826991 0,9 XS2010044621 22.09.2024 XS2199713384 SIBUR SECURITIES DAC 96,8021 77 934,6930953 0,9 XS2199713384 07.07.2025 XS1693971043 SIBUR SECURITIES LIMITED 100,9643 81 285,6511799 0,9 XS1693971043 04.10.2023 XS2046736919 STEEL CAPITAL S.A. 98,4676 79 275,5754868 0,9 XS2046736919 15.09.2024 XS1843435337 STEEL FUNDING DAC 102,8735 82 822,7347355 0,9 XS1843435337 29.05.2026 XS2346922755 STEEL FUNDING DAC 84,0910 74 312,225792 0,9 XS2346922755 01.06.2026 XS1405775617 STEEL FUNDING LIMITED 102,3729 82 419,7051797 0,9 XS1405775617 14.06.2023 XS1577953174 STEEL FUNDING LIMITED 101,5676 81 771,3637868 0,9 XS1577953174 20.09.2024 XS2384174228 SUEK SECURITIES DAC 86,8684 69 937,1407612 0,85 XS2384174228 14.09.2026 XS2010040397 URALKALI FINANCE DAC 80,2466 64 605,9759338 0,85 XS2010040397 21.10.2024 XS0559915961 VEB FINANCE PLC 105,8331 85 205,4879783 0,9 XS0559915961 21.11.2025 XS0993162683 VEB FINANCE PLC 101,9497 82 078,9898221 0,9 XS0993162683 20.11.2023 XS1625994618 VEON HOLDINGS 88,5643 71 302,4979799 0,9 XS1625994618 15.06.2024 XS2058691663 VEON HOLDINGS 98,2587 79 107,3915591 0,9 XS2058691663 08.04.2025 XS2184900186 VEON HOLDINGS 85,2501 85 250,1 0,95 XS2184900186 17.06.2025 XS2226716392 VEON HOLDINGS 84,5618 84 561,8 0,95 XS2226716392 10.09.2025 XS2252958751 VEON HOLDINGS 79,0591 63 649,9279963 0,9 XS2252958751 24.11.2027 XS2343532508 VEON HOLDINGS 86,3510 86 351 0,95 XS2343532508 15.09.2026

