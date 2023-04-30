Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Más información на свет и директор Высшей школы бизнеса ГУУ, кандидат экономических наук, доцент Алла Канке.

Поздравляем Аллу Анатольевну с днём рождения, желаем счастья, здоровья и весеннего настрое ния круглый год. А уж за финансовое благополучие заведующего кафедрой управления бизнес-системами можно не переживать. Пусть ВШБ развивается и расширяет учебные программы, а её выпускники достигают больших ус пехов в бизнесе.

Анна Канке окончила Московский институт управления имени Серо Орджоникидзе en 1989 году по специа льности «АСУ в химической промышленности». В 1993 году защитила кандидатскую диссертацию по экономике. В 1996-ом стала доцентом кафедры производственного менеджмента в химической промышленности, г де и проработала до 2011 года, после чего перешла на кафедру промышленного бизнеса. В 2014 году Анна Канке становится заведующей кафедрой управления бизнес-системами в Высшей ш коле бизнеса ГУУ и некоторое время совмещает должности. С 2015 года занимает пост директора ВШБ. С 2016-ого является членом Совета Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО). Автор почти 70 научных и учебно-методических работ.

Fecha de publicación: 30.04.2023

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