Поздравляем с днём основания университета!

Официальный сайт Государственного университета управления

Все календари, компьютеры и мобильные гаджеты говорят нам о том, что сегодня 30 апреля. А это значит настало время отмечать день основания родного университета.

Официальная дата основания 30 апреля 1919 года, но фактически наше учебное заведение появилось несколько раньше, в 1885 году. Тогда оно называлось Александровским коммерческим училищем Московского биржевого общества. Однако именно 30 апреля 1919 года шагнуло на ступеньку выше, став вузом. Не будем превращать поздравление в лекцию, просто напомним какая у нас славная и продолжительная история.

Искреннее поздравляем со 104-ой годовщиной всех студентов, аспирантов, учеников предуниверсария, преподавателей, руководителей подразделений и всех прочих сотрудников Государственного университета управления. Все мы – ГУУ – сердца и умы, наполняющие сосуды его коридоров и аудиторий жизненными токами. И в каждом из нас есть крупица университета, придающая нам каменную твёрдость его стен, объединяющая всех общей историей, энергетикой, вектором развития.

Желаем этому симбиозу душ и стен крепнуть и развиваться, учиться новому, продвигать науку, совершенствоваться технически, финансово процветать и оставаться здоровым, жизнерадостным, вечно живым организмом под названием Государственный университет управления. С праздником тебя, ГУУ!

