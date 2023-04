Поздравление ректора СПбПУ Андрея Рудского с 1 Мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Дорогие наши преподаватели и сотрудники, студенты и выпускники, искренне поздравляю вас с Днём весны и труда!

В Политехе мы трудимся, совершаем открытия, создаём проекты, добиваемся научных, образовательных, культурных и спортивных успехов. И в этот день хочу поблагодарить вас за великий труд на благо университета и нашей Родины. Политехники всегда вносили большой вклад в науку и образование и продолжают радовать новыми достижениями в труде и учёбе.

Первомай в нашем вузе отмечался ярко. Проводились экскурсии, выезды, вечера, концерты и даже настоящие балы. И, конечно, политехники вместе с трудящимися Ленинграда в составе колонн ходили на праздничные демонстрации.

Сейчас традиции праздника уходят в прошлое. Но современные политехники хранят историю старших поколений. Профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбПУ ежегодно участвует в торжественном шествии вместе с другими профсоюзами.

В эти дни обновлённая природа дарит нам новые надежды и силы для великих свершений. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения, счастья и благополучия!

Ректор СПбПУ академик РАН А.И. Рудской

