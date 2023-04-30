Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

В честь 104-летия Государственного университета управления состоялось торжественное открытие бюста Серго Орджоникидзе.

В праздничном мероприятии приняли участие ректорат университета, известные выпускники ГУУ, предс тавители Африканских республик и потомки Орджоникидзе: сын Григорий Орджоникидзе, являющийся Ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, и внук Алексей Орджон икидзе – член Генерального совета «Деловая Россия».

Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал собравшимся о значительном вкладе Серго Орджоникидзе в развитие нашей страны и историю установленного бюста: «ГУУ на протяжении 56 лет носил имя этого велик ого деятеля, и, установливая его бюст в холле главного корпуса, мы хотим подчеркнуть приемств енность традиций и верность курсу на подготовку передовых управленческих кадров».

Fotos ка и пожелали ГУУ дальнейших успехов и развития.

Также в рамках торжественных мероприятий ко дню рождения ГУУ на фасад здания вернули орден tr удового красного знамени и высадили памятную кленовую аллею.

Fecha de publicación: 30.04.2023

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