29.04.2023 Premier Mateusz Morawiecki o inwestycjach blisko ludzi w województwie warmińsko-mazurskim

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wyrównujemy poziom życia w Polsce

– Nie ma miejscowości za małych na inwestycje. Nasz rząd zwrócił przede wszystkim uwagę na te miejscowości, które są z dala od wielkich aglomeracji, które też muszą mieć szansę na rozwój – mówił premier. Odwiedził inwestycje, które zostały sfinansowane ze środków rządowych – wyremontowany, zabytkowy budynek administracyjno-kulturalny w Bartoszycach oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Blanki.

Rząd dofinansowuje wiele inwestycji, które realizowane są w całej Polsce. To nowe drogi, szpitale, modernizacje i termomodernizacje szkół, nowe remizy, instytucje kultury, boiska, zaplecza sportowe, przejścia dla pieszych czy ronda. Te inwestycje to dopiero początek. Dążymy do tego, aby Polska rozwijała się jeszcze bardziej sprawiedliwie i równomiernie. Była miejscem do życia dla wszystkich, którzy chcą tu pracować, kształcić się, zakładać rodziny i wychowywać dzieci.

Inwestycje dla ludzi – to kierunek działań rządu

– Nasz rząd jest rządem solidarnościowym, nastawionym na sprawiedliwość społeczną i na zwiększenie szans na rozwój gospodarczy w każdym zakątku Polski. Będziemy a kontynuować – podkreślił szef rządu.

Chcemy wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców Polski. Dlatego staramy się pomagać gminom i powiatom, aby mogły realizować inwestycje, które są potrzebne lokalnym społecznościom. W ten sposób łączymy z sobą wszystkie regiony Polski, nie dzieląc kraju na część lepszą i gorszą, bogatszą i biedniejszą. Nasze działania a m.in.:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój Polski. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.

Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Budowa Stacji uzdatniania wody con Blankach

Zastosowana technologia na nowej stacji uzdatniania wody zapewni wodę dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem dla wszystkich mieszkańców. Para estratégicazne przedsięwzięcie dla gminy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w dostawie wody pitnej. Inwestycja przede wszystkim odciąży stację uzdatniania w Kraszewie, która obsługuje 15 miejscowości. Przyczyni się w rezultacie do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy. Inwestycja została dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Remont zabytkowego budynku administracyjno-kulturalny w Bartoszycach

Pomoc rządowa pozwoliła przywrócić świetność budynku. Zabytek udało się wyremontować dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek pochodzi z 1902 r. Został wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych jako zabytek o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej, które mogą być uznane za pomnik historii.

OSI MIL