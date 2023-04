Послы африканских государств посетили ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 апреля в Государственном университете управления прошла торжественная встреча с представителями африканских государств в рамках проведения Дней Африки в ГУУ.

В пленарном заседании приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Гана в РФ госпожа Лесли Акуа Акяа Опуку-Варе, чрезвычайный и полномочный посол Республики Чад в РФ господин Адам Бешир Махмуд, советник по вопросам культуры посольства Гвинейской Республики в РФ господин Алсени Диалло, чрезвычайный полномочный посол республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Проректор ГУУ Александр Троицкий в своей речи отметил, что «ГУУ уже более 100 лет готовит управленческие кадры не только для России, но и для других государств. Во время обучения студенты участвуют в десятках форумах самой разнообразной направленности, чтобы сформировать компетенции в разных сферах деятельности. Ведь именно таким должен быть современный управленец. Некоторые из гостей уже посещали ГУУ и сегодня мы постараемся открыть наш вуз с новой стороны».

Послы рассказали о длительной истории дружбы с Россией, начавшейся еще в годы существования Советского Союза, отметили важность взаимодействия и сотрудничества с российскими университетами и поздравили Государственный университет управления с днем 104-летия.

Лусиано Нкого Ндонг Айекаба с теплотой вспомнил годы учебы в ГУУ, подчеркнув высокое качество полученных знаний.

Алсени Диалло признался, что впервые посетил ГУУ и «абсолютно удивлен и рад увиденному. Он создает впечатление серьезного и сильного учебного заведения. Когда я встречаю студентов африканских республик, то я испытываю гордость за них, ведь они учатся, чтобы потом вернуться и помочь своей стране. Сегодня, посетив ГУУ, я и сам захотел здесь учиться».

После торжественной встречи перед собравшимися выступила группа барабанщиков «Ритмы Африки», под зажигательную музыку которых танцевали все собравшиеся.

Послы пообщались со студентами, посетили дегустацию блюд африканской кухни и приняли участие в торжественном открытии бюста Серго Орджоникидзе, имя которого носил ГУУ с 1932 по 1998 год.

