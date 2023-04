Бизнес-игра «Стартап.Genesis»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бесплатно разработать и протестировать бизнес-идею проекта в команде, создать прототип продукта, научиться строить бизнес-модель — все это вы сможете освоить на практике в бизнес-игре «Стартап.Genesis».

А также выиграть ценные призы, получить обратную связь от опытных предпринимателей и завести полезные знакомства.

Специальный гость программы: Илья Чех — инженер, робототехник и предприниматель, основатель компании «Моторика» по производству функциональных протезов. Это самостоятельная инновационная компания, у которой более 2000 клиентов в 70 регионах России и 8 странах, а ее выручка за 2022 год составила 597 миллионов.

Илья расскажет, как будучи студентом он с командой из двух человек создал компанию на миллиард.

Из чего состоит программа?

• Краткие теоретические блоки

• Увлекательный процесс практической отработки

• Тестирование на роль в команде

• Генерация идей по системе дизайн-мышление

• Поиск клиентов и продажа технологичного продукта

• Поиск инвестора и оценка стартапа на перспективность

И все это в интерактивном игровом формате.

Что даст участие в тренинге?

– Попробуете себя в роли технологического предпринимателя;

– Вместе с экспертами узнаете, как создать и развить свой бизнес-проект;

– Поймете, какая роль в команде стартапа подходит вам больше всего;

– Получите практические знания.

В роли бизнес-тренеров только реальные предприниматели, готовые поделиться самыми актуальными инструментами развития бизнеса:

Дмитрий Разбегаев — исполнительный директор инвестиционного фонда ISLA, программный директор преакселератора “Навигатор Инноватора” ОТУС (Сколково), трекер акселерационных программ.

Сергей Оськин — ведущий тренер проекта, методолог, автор популярных бизнес-симуляций для предпринимателей, IT-стартапер, спортсмен, общественный деятель. 17 лет опыт предпринимательской деятельности.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7, 2 этаж (Конференц-зал МФТИ).

