Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

28 de abril de Государственном университете управления завершил работу Межрегиональный молодежн ый научно-практический форум «Управление в отраслях экономики», на котором состоялось подписание сог лашения о намерениях по созданию ассоциации молодых ученых и специалистов отраслевого управлен ия.

В пленарной сессии, открывшей 2 день работы форума, приняли участие ректор ГУУ Владимир Строев ; овли, выпускник ГУУ Артур Галиуллин, вице-президент МКПП, член президиума РСПП, выпускн ик ГУУ Максим Белополатов, и. o. Rector ель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» Владимир Бродский, председатель с овета директоров ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС», выпускник ГУУ Алексей Никитин, руководитель проектного офиса Дирекции по устойчивому развитию РУСАЛа Татьяна Гончаренко.

В онлайн формате к мероприятию присоединились член коллегии (министр) по интеграции и макроэконом ике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев и проректор по молодёжной политике и социа льной работе «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» Рустам Салгиреев. Модератором сессии стал проректор ГУУ Павел Павловский.

104-летия ГУУ, ведь именно наш университет до лгие годы был единственным, кто занимался подготовкой отраслевых управленцев. Страна развивается, в ней растет спрос на грамотные управленческие кадры, которые не только имели бы знания в сфере менеджмента, технологий, психологии, коммуникаций, но и разбирались в специфике выбранной отрасли. ГУУ обеспечивает их необходимыми знаниями. Не зря наши выпускники занимают высокие должности в самых разнообразных структурах», – отметил в своей речи Владимир Строев.

Ректор ГУУ подчеркнул важность знания своей истории, пригласил всех после завершения работы на открытие бюста Серго Орджоникидзе и рассказал о возвращении ордена трудового красного знамени на фаса д ГУУ. «Наш университет один из немногих вузов страны, который был удостоен наивысшей награды. Поколения руководителей, преподавателей, сотрудников и студентов вуза трудились долгие годы, чтобы заслужить ее. В 90-е годы при ремонте здания орден был снят. И сегодня мы торжественно вернули его на законное место».

Далее слово взял Артур Галиуллин, поделившийся, каким видит портрет управленца в современной промышленности: «За последнее десятилетие промышленность в России развивается колоссальными темп ами, доля отечественной продукции на рынке постоянно растет. А значит, увеличивается и спрос на промышленные кадры, в том числе и управленцев. Сейчас отраслевое управление особенно важно, так как производство требует поддержание суверенитета и это невозможно без образования и науки. В первую очередь у руководителей должны бать чувство долга и ответственность за скорость и кач ество своей работы, понимание, как много людей от них напрямую зависит. Управленцы работают на людей – это и есть человекоориентированность сегодня».

Максим Белополатов рассказал о современной промышленности и дал советы студентам: «В прошлом го ду я закончил обучение в ГУУ по президентской программе подготовки управленческих кадров. Хочу отметить, что в команду управленцев всех уровней с каждым годом входят все более моло дые специалисты. Сегодня перед вами открыты все дороги. Именно вам принимать управление страной и уже сейчас думайте о том, что на ваши плечи ляжет от ветственность за ее состояние, развитие и образование. Соглашение, действующее между РСПП и ГУУ, открывает студентам возможность вести диалог на своими будущими работодателями. Вообще советую вам как можно чаще посещать производства, чтобы видеть процесс изнутри».

Альбина Бикбулатова отметила, что тоже может назвать себя выпускницей ГУУ, поскольку в дек Abril 2022 имся о важности сетевого взаимодействия между наукой, бизнесом и образовательными организациям yo.

Владимир Строев заметил, что один из первых стартапов в России был как раз разработан именно в Г УУ, еще в 90-х годах, и сегодня этот проект известен как «Эконика».

В онлайн формате участников встречи поприветствовал Рустам Салгиреев, который подчеркнул, что «во просы развития и управления в отраслевые экономики особенно важны сегодня, и особенно важно видеть ак тивное участие молодежи».

Владимир Бродский рассказал о насущных потребностях предприятий оборонно-промышленного ком плекса в кадрах и необходимости их развития: «В связи с мировой обстановкой рост оборонных заказов вы рос в несколько раз, и главной проблемой сегодня стала нехватка кадров, как рабочих специальностей , так y руководителей. От управленцев мы хотим видеть 2 главных качества: во-первых, это работоспособность, готовность работать в таком режиме, чтобы обеспечить выполнение плана и дать стране необходимую продукци þ. Во-вторых, готовность «выхода в поле» – это применяемая нами и не только практика, когда управлене ц регулярно выходит на работу на производственный участок, за который он отвечает, смотрит, как все устроено, что нужно усовершенствовать. Сегодня необходимы специалисты, которые имеют не только диплом управленца, но и обладает на бором знаний, умений и навыков в конкретной специальности».

Алексей Никитин поделился своим опытом и дал советы студентом: «Я окончил ГУУ в 2007 году, за щитил диссертацию в 2010 и ни разу за все эти годы не пожалел, что выбрал для обучения именно это университет. Знаний, которые я получил здесь было достаточно на каждом этапе моей карьеры, они стали базо й, которую достаточно было пополнять новыми знаниями, чтобы расти все выше. Хочу заметить, что университет – это в первую очередь люди, которые вас окружают. Из моего выпуска вышло значительное количество управленцев, с которыми мы продолжили двига ться вместе, созваниваться, координировать действия». Говоря о вопросах управления в строительной отрасли, Алексей Никитин согласился со своими коллега ми в том, что сегодня промышленности необходимы инженеры-управленцы, которые обладают не толь ко навыками управления, но и разбирается в конкретной отрасли.

В онлайн формате перед собравшимися выступил Сергей Глазьев, который рассказал о тенденциях в современной экономики и отметил что . Сегодня сформирован новый мирохозяйственный уклад, который требует кардинально нового подхо да к обучению и ведению хозяйственной деятельности. Важно привлекать инженеров к управлению производством, повышать их вовлеченность, и это приведет к росту всех показателей экономики».

Татьяна Гончаренко отметила, что РУСАЛ большое внимание уделяет работе с молодежью, и расска зала о том, какие качества должны быть у современных управленцев: «Нам требуются люди увлечен ные, готовые отдаваться своей работе, нацеленные на результат. Конечно, управленческие компетенции важны, но главное, что человек хотел развиваться, проявить се бя, стремился узнавать новое.

Также в рамках форума состоялась встреча с послами африканских государств и открытие дней африканс кой культуры en ГУУ.

В завершении работы форума в честь 104-летия ГУУ прошло торжественное открытие бюста Серго Орд жаникидзе и посадка памятной аллеи на территории вуза.

Fecha de publicación: 28.04.2023

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