28 de abril de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 28 abril 2023 julio. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023147 . Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 500 000. Срок размещения, в днях 14 . Дата внесения средств 02 mayo 2023 julio. Дата возврата средств 16 mayo 2023 julio. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,20. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО. Московская Биржа Precio de venta:desde las 15:30 hasta las 15:40. Заявки в предварительном режиме:desde las 15:30 hasta las 15:35. Заявки в режиме конкуренции:desde las 15:35 hasta las 15:40. Формирование сводного реестра заявок:desde las 15:40 hasta las 15:50. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:desde las 15:40 hasta las 16:00. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 16:00 hasta las 17:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 16:00 hasta las 17:00. Время перечисления депозита . В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от el 17.02.2023 № 4.

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