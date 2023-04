28.04.2023 Programa „Finansoaktywni” – prace konkursowe można zgłaszać do 8 maja

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Do VIII edycji ogólnopolskiego programu Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni” wpłynęło już ponad 900 zgłoszeń.

Prace konkursowe można wysyłać jeszcze przez tydzień – do 8 maja.

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Kolejna edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni” organizowanego przez Ministerstwo Finansów trwa od końca listopada 2022 roku. W ciągu kilku miesięcy udało się uzyskać rekordową liczbę zgłoszeń w całej historii akcji, ponad 900. Jeszcze tylko przez tydzień, do 8 maja 2023 roku, można otrzymać elektroniczne materialły ed ukacyjne i przesłać przygotowaną pracę konkursową.

Województwo mazowieckie jest najbardziej „Finansoaktywne”

Tegoroczna edycja „Finansoaktywnych” pod hasłem „Budżet. ¡Plan do działania!” cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W szkołach wciąż odbywają się lekcje poświęcone budżetowi. Do VIII edycji programu „Finansoaktywni” zgłosiło się już ponad 900 szkół podstawowych. W świat finansów nauczyciele wprowadzą 3 211 klas, czyli ponad 53 tys. uczniów z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze szkół w województwie mazowieckim. Z misją „Budżet: Plan do działania!” zmierzy się tam prawie 8 tys. uczniów z 534 klas w 121 szkołach podstawowych. Na drugim miejscu pod względem liczby zgłoszeń znalazło się województwo podkarpackie, gdzie nauczyciele wypełnili 108 formularzy zgłoszeniowych. W tych placówkach w zajęciach o budżecie weźmie udział ponad 4,5 tys. osób z prawie 350 klas. Program „Finansoaktywni” jest również bardzo popularny w województwach: wielkopolskim – 78 zgłoszeń, śląskim – 77 zgłoszeń oraz łódzkim i małopolskim – po 72 zgłoszenia. Łącznie na tych obszarach Polski swoją wiedzę o finansach rozwinie ponad 18 tys. uczniów z 1075 klas. Lekcje o budżecie i planowaniu wydatków najczęściej odbywają się w ramach matematyki, oraz godziny wychowawczej. Ponad połowę zgłoszeń wypełnili nauczyciele prowadzący te przedmioty.

Dlaczego warto zgłosić się do „Finansoaktywnych”?

Stworzone we współpracy ze specjalistami materialły edukacyjne umożliwiają przekazanie wiedzy uczniom w przystępny i interesujący sposób. Młodzież dowie się z nich najważniejszych informacji o budżecie rodzinnym, gminnym i państwowym oraz o planowaniu wydatków. Do wszystkich nauczycieli, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy na stronie www.finansoaktywni.pl zostaną przesłane materiały w wersji elektronicznej. Wśród nich znajdą się: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, prezentacja, materialy video, plakat edukacyjny i karta konkursowa.

Konkurs – sprawdzenie wiedzy w praktyce

Integralną częścią programu „Finansoaktywni” jest konkurs dla młodzieży. Podczas prac nad projektem inwestycji, która mogłaby zostać zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego (o wartości do 150 tys. zł) uczniowie w max. 3 osobowych zespołach mają okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Ponadto muszą opracować plakat i artykuł do gazetki szkolnej w ramach promocji swojego projektu. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 8 maja 2023 roku przy pomocy formularza dostępnego na stronie programu. Następnie Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów, których twórcy zostaną zaproszeni na dwudniową wycieczkę do Warszawy w terminie 14-15 czerwca 2023 r. Podczas uroczystej gali, uczniowie zaprezentują swoje prace i wraz z nauczycielami otrzymają nagrody: dla uczniów przygotowano głośniki bezprzewodowe oraz smart bandy, a na nauczycieli czekają czytniki e-booków. W finale weźmie udział też influencer – iluzjonista Maciej Piskorz który zaczaruje młodzież.

Weź udział w VIII edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Observación en Facebook: facebook.com/Finansoaktywni

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

Marta Szczepańska – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: marta.szczepanska@mf.gov.pl, tel. + 48 22 694-46-61;

Magdalena Sawa – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: magdalena.sawa@mf.gov.pl, tel. + 48 22 694-45-59;

Emilia Potocka – correo electrónico: kontakt@finansoaktywni.pl, tel. teléfono: +48 664-904-600.

OSI MIL