28.04.2023 Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy, aby Polska była najlepszym miejscem do życia

Pomagamy gminom i powiatom, aby wyrównać poziom życia w naszym kraju. „Chcemy, aby Polska rozwijała się jeszcze bardziej sprawiedliwie i równomiernie. Aby jeszcze bardziej była miejscem do życia dla wszystkich, którzy tutaj chcą pracować i kształcić się, a także tworzyć rodziny i wychowywać swoje dzieci” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył szef rządu, konsekwentnie inwestujemy w Polskę lokalną i podnosimy szanse rozwojowe jej mieszkańców. W ten sposób łączymy wszystkie regiony naszego kraju. „Polacy potrzebują, żeby żyć w miejscu, gdzie się urodzili i gdzie pracują. Nie chcą wyjeżdżać do wielkiego ośrodka czy za granicę” – zaznaczył premier. „Chcemy łączyć ludzi, bo Polska jest jedna. Stąd nasze inwestycje, które staramy się, aby były w każdym zakątku Polski” – wyjaśnił.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z mieszkańcami Rawy Mazowieckiej, Zaranny, Gostynina, Staroźreb, Żuromina oraz Zielonej, w województwie mazowieckim i łódzkim.

Poprzez nasze działania, chcemy spełniać marzenia mieszkańców Polski

Dzięki naprawie finansów państwa, pomagamy realizować marzenia Polaków, przekazując środki na lokalne inwestycje. To nowe żłobki, przedszkola, świetlice, biblioteki gminne czy remizy, a także nowoczesne drogi i przejścia dla pieszych, sprzęt dla szpitali czy infrastruktura wodno-kanalizacyjna. To wiele inwestycji, które każdy z nas zauważa w swojej okolicy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.

W ramach programu do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce trafiło blisko 13,2 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Dotychczas odbyło się 5 edycji programu, na które łącznie przeznaczyliśmy 63,4 mld zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi hacer 98 proc.

Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój Polski. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie.

Pozytywną rekomendację do otrzymania środków otrzymało 1885 wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.

Desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. km na łączną sumę prawie 13 mld zł. W 2023 r. kwota ta sięgnie 15,3 mld zł.

Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych.

Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Szpital Św. Ducha con Rawie Mazowieckiej

Szpital zapewnia wykwalifikowaną opiekę medycznej pacjentom z powiatu rawskiego. Ostatnio w placówce zakończyła się modernizacja bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Wsparliśmy ją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 9 millones de zł. Premier Mateusz Morawiecki zadecydował także, że z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do szpitala trafi ultranowoczesny, 80-rzędowy tomograf komputerowy, który zastąpi stary i wyeksploatowany sprzęt.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna

Gmina Strzelce otrzymała rządowe dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna. Na terenie wsi nie było dotychczas miejsca przystosowanego do potrzeb lokalnej społeczności, w którym mieszkańcy mieliby możliwość integrowania się i organizacji różnych spotkań. Budowa świetlicy stworzy warunki dla pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców, nawiązywania współpracy i rozwoju lokalnych grup, np. koła gospodyń wiejskich.

Rozbudowa przedszkola nr 4 w Gostyninie

Trwa rozbudowa przedszkola nr 4 w Gostyninie. Dzięki inwestycji wzrośnie liczba miejsc dostępnych dla dzieci – przedszkole będzie mogło ich przyjąć ok. 400. Inwestycję wsparliśmy kwotą prawie 10 millones de zł.

Kompleks kulturalno-oświatowy w Staroźrebach

W gminie Staroźreby powstaje kompleks kulturalno-oświatowy ze żłobkiem, przedszkolem oraz gminną biblioteką publiczną. Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych inwestycja została dofinansowana kwotą 8,5 millones zł. W kompleksie kulturalno-oświatowym pomieści się przedszkole dla 200 dzieci, żłobek dla 40 dzieci oraz nowoczesna biblioteka wraz z czytelnią. Budynek będzie wyposażony w kuchnię.

Termonodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński

W powiecie żuromińskim przeprowadzona została termomodernizacja 3 szkół: Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej con Żurominie. Dzięki inwestycji, w budynku szkoły utrzymywana będzie optymalna temperatura powietrza. Efektem termomodernizacji będzie ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku, ale także zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko

