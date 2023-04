28.04.2023 Lesznowola Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy, żeby drogi ekspresowe były jak najbardziej dostępne dla ludzi, ale też żeby Strategicznie, gospodarczo otwierały wymiar północ-południe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

S7 Lesznowola-Tarczyn na zasadzie przejezdności

Udostępniliśmy do ruchu obie jezdnie w pełnym przekroju dwóch pasów na odcinku ponad 17 km trasy pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. Tym samym połączyliśmy funkcjonujące już odcinki S7 od strony Warszawy i Grójca. Wygodną, ​​dwujezdniową drogą dojedziemy teraz do położonej blisko 230 km dalej granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

Otwarcie odcinka S7 Tarczyn-Lesznowola tworzy trasę Warszawa-Cracovia. Broma a kolejna znacząca droga północ-południe, którą oddaliśmy do użytku desde 2015 r. Szybka i bezpieczna podróż po kraju jest możliwa dzięki takim inwestycjom.

– Tu chodzi o realizację marzeń Polaków. Tu chodzi o to, żeby Polacy nie stali w korkach. Tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej dojechać z pracy do domu, żeby odwiedzić swoich znajomych. Tutaj chodzi o marzenia Polaków. Para dlatego ta najdłuższa z planowanych dróg ekspresowych w Polsce, docelowo 706 km, jest oddawana dzisiaj w kolejnym odcinku. – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia nowego odcinka trasy S7.

S7 Warszawa-Cracovia i dalej na południe

Systematycznie skracamy czas podroży pomiędzy dawną i obecną stolicą Polski. Jeszcze w tym roku udostępnimy blisko 19 km S7 pomiędzy Moczydłem a Miechowem. W realizacji są również kolejne dwa odcinki, Miechów-Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma-Kraków Nowa Huta (18,3 km). W ekspresowym tempie całą trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.

S7 na północ od Warszawy

Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. W realizacji jest odcinek Płońsk-Czosnów o długości blisko 35 km. W przygotowaniu jest ostatni fragment, ponad 22 km wlotu S7 od północy do Warszawy i węzła na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S8.

Dla odcinka Czosnów-Kiełpin trwa już przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy (otwarcie ofert planowane 11 maja 2023 r.), a dla Kiełpin-Warszawa przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie pro jektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (jeszcze w I połowie 2023 R.).

Budowa drog w Polsce desde 2015 r.

Aby Polska mogła się rozwijać, budujemy nowoczesne drogi ekspresowe oraz autostrady. Powstają także obwodnice, które odciążają miasta, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo w terenie zabudowanym.

Od 2015 r., w ramach Programów Budowy Dróg Krajowych:

oddaliśmy do ruchu 2 054 km dróg o wartości 75 mld zł;

w realizacji znajduje się 1 204 km dróg o wartości 63,6 mld zł;

w przetargu jest 262 km dróg o wartości 19,8 mld zł;

na przetarg oczekują zadania o wartości 195 mld zł.

W ramach programu budowy 100 obwodnic:

oddaliśmy do ruchu 2 obwodnice: Smolajn na DK 51 o długości 1,7 km oraz Brzezia na DK25 o długości 4,5 km;

w realizacji znajduje się 105,3 km (13 zadań) o wartości 2 567 mln zł;

w przetargu są 3 zadania o wartości 369 mln zł i długości 12,6 km;

w przygotowaniu są 82 zadania o długości 746 km.

OSI MIL