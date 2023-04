Эксперты обсудили современные технологии и экономику энергетики

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля прошла ежегодная международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов, молодых ученых и исследователей «Современные технологии и экономика энергетики» (СТЭЭ). Организаторы — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Белорусский национальный технический университет и Казанский государственный энергетический университет. Мероприятие проводилось уже в шестой раз и прошло в дистанционном формате.

Конференцию открыл проректор по организационно-правовым вопросам Виталий Сергеев д.т.н., член-корреспондент РАН, профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики. Радует, что сложились системные взаимоотношения между университетами и компаниями. Тем для обсуждений в этой области много, задач тоже становится всё больше. В нынешних условиях важна связь между энергетиками, экономистами и использованием новых цифровых технологий, это даст нам инновационные прорывные решения , — отметил Виталий Владимирович.

Также участников конференции поприветствовали к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономика и организация энергетики» БНТУ Татьяна Манцерова и д.т.н., проректор по развитию и инновациям КГЭУ, заведующая кафедрой «Экономика и организация производства» КГЭУ, член НТС ЕЭС Ирина Ахметова. Модератором выступила доцент СПбПУ, к.э.н., научный руководитель магистерской программы «Экономика инноваций в энергетике» Ольга Новикова.

Работа конференции проводилась в нескольких секциях: «Экономика и менеджмент в энергетике», «Современные аспекты тепловой и ядерной энергетики», «Энергоэффективные технологии», «IT-технологии в энергетике», «Водородная энергетика».

Доцент БНТУ, к.э.н. Наталья Самосюк рассказала о повышении эффективности работы теплоэлектроцентрали. Аспирант КГЭУ Аделя Нурисламова выступила с докладом «Теплоснабжение в России: проблемы и пути их решения». Старший преподаватель кафедры «Тепловые электрические станции» БНТУ Андрей Буров поделился общими подходами к нодализации реакторной установки в программном коде ATHLET. Доцент КГЭУ, к.э.н. Екатерина Хусаинова сравнила автономные источники энергии и определила области применения.

Выступление доцента СПбПУ к.э.н. Ольги Новиковой было посвящено объединению исследовательских усилий университетов-организаторов конференции по реализации замкнутого ресурсного цикла с применением биоэнергетических установок. «В работе представлены предложения по концепции создания инновационной информационной системы, объединяющей участников экономической системы — представителей источников формирования отходов различного происхождения, производителей оборудования, муниципальных властей, проектных организаций и потенциальных инвесторов. Наша цель — создать баланс спроса и предложения при максимизации доли переработки отходов в энергетическую продукцию», — рассказала Ольга Валентиновна.

Работа доцента СПбПУ, к.т.н. Александра Парамонова «Оптимизация проточной части газомазутной горелки ГМВА2-20» очень заинтересовала коллег из БНТУ, после выступления обсуждалось проведение совместных исследований, связанных с этой проблемой.

Участники конференции отметили общность интересов по темам исследования, например, эффективности систем теплоснабжения и отдельного оборудования ТЭЦ. Докладчики выбрали темы своих работ так, чтобы продемонстрировать разные подходы к исследованиям: от общих аналитических докладов до результатов моделирования.

Подводя итоги, Ольга Новикова подчеркнула, что в этом году к публикации приняли 73 статьи, а к традиционным участникам СПбПУ, БНТУ и КГЭУ добавились работы Гомельского государственного технического университета, Полоцкого государственного университета, Московского авиационного и Московского энергетического университетов.

