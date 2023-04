Ушёл из жизни заслуженный профессор МФТИ Юрий Иванович Семенов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юрий Иванович родился 5 сентября 1929 года в Свердловске. В 1947 году он окончил среднюю школу с серебряной медалью.

Выбирая между физикой и историей, которые в равной степени его привлекали, остановил выбор на последней и поступил на исторический факультет Красноярского государственного педагогического института.

В 1967 году Юрий Иванович стал профессором кафедры философии Московского физико-технического института. В 1980–1984 году он также заведовал этой кафедрой.

Одновременно с преподаванием философии в МФТИ работал по совместительству: в 1968–1970 годах — старшим научным сотрудником сектора методологии истории Института всеобщей истории АН СССР, с 1972 по 2002 год — старшим, ведущим, главным научным сотрудником сектора истории первобытного общества, а после его упразднения — Центра по исследованию межнациональных отношений Института этнографии АН СССР (с 1990 года — Институт этнологии и антропологии РАН), с 1999 года — профессором кафедры социальной философии философского факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

До 2022 года Юрий Иванович Семенов преподавал философию в Московском физико-техническом институте.

Уже начиная с 90-х годов Юрий Иванович, не занимая формально должности заведующего кафедрой философии, оказывал неоценимую помощь молодым преподавателям, которым только предстояло достичь высокого уровня квалификации и мастерства своего наставника. Юрий Иванович своей благожелательной критикой и мудрыми советами помог профессиональному становлению многих из тех, кто сейчас составляет ядро преподавательского корпуса цикла социально-гуманитарных дисциплин. Конечно, менялись эпохи, и с теоретическими подходами и взглядами Юрия Ивановича молодое поколение преподавателей не всегда и не во всем было согласно, но это совершенно не влияло на добросердечность и доброжелательность во взаимоотношениях между нашим «патриархом» и молодежью.

Как социальный философ Юрий Иванович внес неоценимый вклад в активизацию дискуссии о так называемом «азиатском» способе производства в марксистской философии истории, во многом справедливо указывая на присутствие отдельных аспектов этого способа производства в советском обществе. В свое время участие в этих дискуссиях требовало немалого личного мужества и профессиональной смелости.

Юрий Иванович почти до последних дней жизни работал над новыми книгами. В настоящее время готовится их публикация.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Ивановича.

Прощание с Юрием Ивановичем Семеновым состоится 2 мая (вторник) в 12:00 в ритуальном зале в морге Долгопрудненской центральной районной больницы. Адрес: г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2, корп. 4

